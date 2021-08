Eventi e scadenze del 5 agosto 2021

editato in: da

Lunedì 26/07/2021

Appuntamenti:

Mid&Small Summer Conference – La Mid&Small Summer Conference è organizzata da Virgilio IR per mettere in contatto gli investitori istituzionali, sia italiani che esteri. L’evento si terrà in modalità virtuale (fino a giovedì 05/08/2021)

Lunedì 02/08/2021

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a martedì 31/08/2021)

Mercoledì 04/08/2021

Aziende:

(Fino a giovedì 05/08/2021) Fenix Entertainment – Appuntamento: Partecipazione al Mid & Small Virtual Summer Conference

Giovedì 05/08/2021

Appuntamenti:

G20 – Digital Economy Ministers’ Meeting

G20 – Digital Economy and Research Joint Ministerial Session

BCE – Bollettino Economico

13.00 – BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Aziende:

Abitare In – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ascopiave – CDA: Relazione semestrale

Banca Carige – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Banca Finnat – CDA: Risultati preliminari al 30 giugno 2021

Banca Ifis – CDA: Approvazione relazione semestrale al 30 giugno 2021

Banca Ifis – Appuntamento: Conference call, alle ore 16.00, di presentazione dei risultati del primo semestre 2021 con Frederik Geertman,AD del Gruppo Banca Ifis

Banca Intermobiliare – CDA: Preconsuntivo semestrale

Banca MPS – CDA: Relazione finanziaria semestrale 2021

Banca MPS – Appuntamento: Presentazione analisti

Banca Popolare di Sondrio – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021

Banco BPM – CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2021

Banco BPM – Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati del primo semestre 2021, alle ore 18.00

Cattolica Assicurazioni – CDA: Relazione semestrale

Credem – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2021

Datalogic – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Digital Value – Appuntamento: Presentazione analisti

doValue – Appuntamento: Presentazione analisti

Dropbox – Risultati di periodo

Expedia – Risultati di periodo

Exprivia – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

FILA – CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Fox Factory – Risultati di periodo

Gefran – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Groupon – Risultati di periodo

Igd – CDA: Relazione semestrale

Illimity Bank – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2021

Interpump – CDA: Esame e approvazione del resoconto intermedio di gestione del secondo trimestre 2021 e relazione semestrale 2021

Kellogg – Risultati di periodo

Moderna – Risultati di periodo

Mondo TV – CDA: Preconsuntivo semestrale

Motorola Solutions – Risultati di periodo

Net Insurance – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Nintendo Co Nintendo – Risultati di periodo

Openjobmetis – CDA: Relazione semestrale

Pierrel – CDA: Relazione semestrale

Piquadro – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pirelli – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Retelit – CDA: Relazione semestrale

Revlon – Risultati di periodo

Salcef Group – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Tesmec – Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria

Tesmec – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Tripadvisor – Risultati di periodo

Txt E-Solutions – CDA: Relazione semestrale

Unipol – CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2021

UnipolSai – CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2021

Viasat – Risultati di periodo

Zynga – Risultati di periodo