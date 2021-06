Eventi e scadenze del 4 giugno 2021

editato in: da

Mercoledì 02/06/2021

Appuntamenti:

The Green Swan Conference – Coordinating finance on climate – Bank for International Settlements, Banca di Francia, Fondo Monetario Internazionale e Network for Greening the Financial System hanno organizzato una conferenza virtuale globale su “come il settore finanziario possa agire immediatamente contro i rischi legati al cambiamento climatico”. Partecipano, tra gli altri, Christine Lagarde, Jerome Powell e Ignazio Visco (fino a venerdì 04/06/2021)

Venerdì 04/06/2021

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Riunioni ministeriali internazionali; Consiglio telecomunicazioni, trasporti ed energia

G7 UK2021 – Il vertice dei Ministri delle Finanze del G7 Finance si svolge a Londra (fino a sabato 05/06/2021)

Istat – Le prospettive per l’economia italiana – Anni 2021-2022; L’approccio multitecnico nel disegno dei processi di acquisizione dei dati. Esperienze e prospettive

Rating sovrano – Germania e Danimarca – DBRS pubblica la revisione del merito di credito

G20 – G20 ETWG – CSWG extraordinary sessions – Negotiations on the Communiqué and outcome documents

Banca d’Italia – Conti finanziari

Rating sovrano – Malta e Svezia – Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Italia – Fitch pubblica la revisione del merito di credito

11.00 – GSE e MITE – Inaugurazione dell’Orologio del clima – In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, il MiTE, in collaborazione con il GSE, inaugura “l’Orologio del clima”, il famoso “Climate Clock”. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sul tema dei cambiamenti climatici. Partecipa il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e l’AD del GSE, Roberto Moneta

11.00 – Intesa Sanpaolo – Conferenza stampa – Presentazione online del corso di Laurea magistrale in psicologia applicata all’innovazione digitale alla presenza del Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, del Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Maurizio Montagnese e dell’Arcivescovo Metropolita di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Hitachi – Risultati di periodo

Olympus – Risultati di periodo

Toshiba – Risultati di periodo

Yamaha Motor – Risultati di periodo