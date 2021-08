Eventi e scadenze del 4 agosto 2021

editato in: da

Lunedì 26/07/2021

Appuntamenti:

Mid&Small Summer Conference – La Mid&Small Summer Conference è organizzata da Virgilio IR per mettere in contatto gli investitori istituzionali, sia italiani che esteri. L’evento si terrà in modalità virtuale (fino a giovedì 05/08/2021)

Lunedì 02/08/2021

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a martedì 31/08/2021)

Mercoledì 04/08/2021

Appuntamenti:

G20 – 4° Digital Economy Task Force Meeting

Banca d’Italia – Ita-coin

G20 – 3° Academics informal gathering

Aziende:

{IT0000084027} – CDA: Relazione semestrale

Aedes – CDA: Relazione semestrale

Atlantia – CDA: Esame della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

BPER – Appuntamento: Presentazione analisti

BPER – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021

Carel Industries – Appuntamento: Presentazione analisti

Carel Industries – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Comer Industries – CDA: Relazione semestrale

Digital Value – CDA: Relazione semestrale

doValue – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

doValue – Appuntamento: Presentazione analisti

(Fino a giovedì 05/08/2021) Fenix Entertainment – Appuntamento: Partecipazione al Mid & Small Virtual Summer Conference

Fope – Appuntamento: Web Conference per la presentazione dei risultati del primo semestre 2021. Interviene l’Amministratore Delegato Diego Nardin

General Motors – Risultati di periodo

General Motors – Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultati al 30 giugno 2021

Gladstone Capital – Risultati di periodo

Interpump – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale

Intesa Sanpaolo – CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2021

Intesa Sanpaolo – Appuntamento: Presentazione analisti

Intred – CDA: Preconsuntivo semestrale

Jack In The Box – Risultati di periodo

Kraft Heinz – Risultati di periodo

Poste Italiane – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo Poste Italiane alla comunità finanziaria

Western Digital – Risultati di periodo