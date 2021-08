Eventi e scadenze del 31 agosto 2021

editato in: da

Lunedì 02/08/2021

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a martedì 31/08/2021)

Martedì 31/08/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Consiglio dell’UE – Consiglio Giustizia e affari interni – La presidenza slovena ha convocato una riunione straordinaria dei ministri dell’Interno per discutere della situazione in Afghanistan

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento BOT

Aziende:

Labomar – CDA: Preconsuntivo semestrale

Scadenze Fiscali:

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Sospensione feriale dei termini processuali (termine) – Termina oggi la sospensione dei termini processuali riguardanti le giurisdizioni tributarie.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-08-2021