Eventi e scadenze del 30 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 24/06/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sulle imprese industriali e dei servizi (fino a giovedì 01/07/2021)

Lunedì 28/06/2021

Appuntamenti:

Mobile World Congress di Barcellona – Si svolge a Barcellona l’MWC 2021, il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell’innovazione ad ampio raggio (fino a giovedì 01/07/2021)

Italian Sustainability Week – Evento organizzato da Borsa Italiana, in modalità digitale, dedicato alla Finanza Sostenibile dove esperti e opinion leader condivideranno la loro visione strategica sul tema della sostenibilità e sui piani concreti in termini di crescita sostenibile, strumenti di finanziamento e strategie di investimento sostenibile. Le Società avranno l’opportunità di confrontarsi con Investitori istituzionali domestici e internazionali in merito alle loro strategie di sostenibilità (fino a venerdì 02/07/2021)

Mercoledì 30/06/2021

Appuntamenti:

G20 – Ministerial Event on humanitarian assistance

Banca d’Italia – Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Debito estero dell’Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Open Innovation Summit 2021 – Transizione ecologica e digitale, sostenibilità, inclusione al centro dell’evento organizzato, in streaming, da Digital Magics con Il Sole 24 Ore, in cui rappresentanti delle istituzioni, delle aziende e dell’ecosistema startup si interrogheranno su quali siano i nuovi percorsi dell’Open Innovation per progettare un’azienda sostenibile, modernizzare la pubblica amministrazione e realizzare l’economia circolare

CNEL – Evento istituzionale – Consiglio di Presidenza e a seguire Assemblea

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento BOT

Aziende:

Agatos – Assemblea: Bilancio

Bed Bath & Beyond – Risultati di periodo

Bioera – Assemblea: Bilancio

Casta Diva Group – Assemblea: Bilancio

Cia – Assemblea: Bilancio

Culti Milano – Assemblea: Bilancio

Enertronica Santerno – Assemblea: Bilancio

General Mills – Risultati di periodo

Illa – Assemblea: Bilancio

Sanlorenzo – Appuntamento: Presentazione analisti

STMicroelectronics – Appuntamento: Presentazione analisti

Scadenze Fiscali:

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile Uniemens delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Scadenza pagamento contributo fisso pre-iscritti Cassa 2021

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Termine pagamento prima rata minimi 2021/rata unica minimi 2021 SDD/MAV.

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Scadenza terza rata delle eccedenze 2020 – Esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2020.

IMU Dichiarazione – La dichiarazione IMU 2021 va presentata al Comune da tutti i contribuenti possessori di un immobile – sia esso ad uso privato o commerciale – che nel corso del 2020 ha subito variazioni.

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Scadenza seconda rata delle eccedenze 2020 – Esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2020.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Modello 730 – Soggetti privi di sostituto – Versamento delle imposte dovute risultanti dal Mod. 730 per i soggetti privi di sostituto.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-06-2021.

IVA (saldo) – Versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale con maggiorazione.

Modello IRAP 2021 – Versamento IRAP saldo 2020 e 1° acconto 2021.

Cedolare Secca – Versamento dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo 2020 e primo acconto per l’anno 2021.

Unico PF 2021 – Versamento delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2021 per i soggetti non titolari di partita iva.

Modello Unico 2021 Persone Fisiche / Società di persone – Ultimo giorno per la presentazione presso un ufficio postale della dichiarazione dei redditi 2021.

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli con bollo scadente a Maggio 2021 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Maggio 2021.