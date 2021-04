Eventi e scadenze del 30 aprile 2021

editato in: da

Venerdì 30/04/2021

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

A2A – Assemblea: Bilancio

Alfio Bardolla – Assemblea: Bilancio

Arterra Bioscience – Assemblea: Bilancio

Astrazeneca – CDA: Risultati finanziari del 1° trimestre 2021

Astrazeneca – Risultati di periodo

B.F – Assemblea: Approvazione del bilancio 2020

Banca Finnat – Assemblea: Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020

Banca Sistema – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

Beghelli – Assemblea: Bilancio

Biancamano – Assemblea: Bilancio

Cairo Communication – Assemblea: Bilancio

Chevron – Risultati di periodo

Cofide – Assemblea: Bilancio

Class Editori – CDA: Bilancio

Comal – Assemblea: Bilancio

Convergenze – Assemblea: Bilancio

Csp Int Ind Calze – Assemblea: Bilancio

Cyberoo – Assemblea: Bilancio

Digital Value – Assemblea: Bilancio

Ediliziacrobatica – Assemblea: Bilancio

Eems – CDA: Bilancio

Eles – Assemblea: Bilancio

ENI – Appuntamento: Presentazione analisti

Expert System – Assemblea: Bilancio

Exprivia – CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020

Exxon Mobil – Risultati di periodo

Falck Renewables – Assemblea: Bilancio

Farmaè – Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020

First Capital – Assemblea: Bilancio

Fnm – Assemblea: Bilancio

Gabetti – Assemblea: Bilancio

Gambero Rosso – Assemblea: Bilancio

Garofalo Health Care – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Gismondi 1754 – Assemblea: Bilancio

Gpi – Assemblea: Bilancio

Guala Closures – Assemblea: Bilancio al 31 dicembre 2020

Health Italia – Assemblea: Bilancio

Igeamed – Assemblea: Bilancio

Ilpra – Assemblea: Bilancio

Immsi – Assemblea: Bilancio

Industrie Chimiche Forestali – Assemblea: Bilancio

Innovatec – Assemblea: Bilancio

Interpump – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

It Way – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 3 maggio 2021)

Italia Independent – Assemblea: Bilancio

Longino&Cardenal – Assemblea: Bilancio

Lucisano Media Group – Assemblea: Bilancio

Marzocchi Pompe – Assemblea: Bilancio

Mit Sim – Assemblea: Bilancio

Monnalisa – CDA: Bilancio

Monrif – CDA: Bilancio

NVP – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Officina Stellare – Assemblea: Bilancio

Openjobmetis – Assemblea: Bilancio

Osai Automation System – Assemblea: Bilancio

Pattern – Assemblea: Bilancio

Piaggio – Appuntamento: Presentazione analisti

Planetel – Assemblea: Bilancio

PLC – Assemblea: Bilancio

Poligrafici Printing – CDA: Bilancio

Portale Sardegna – CDA: Bilancio

Powersoft – Assemblea: Bilancio

Prismi – Assemblea: Bilancio

Radici – Assemblea: Bilancio

Reno De Medici – Assemblea: Bilancio

Rosetti Marino – Assemblea: Bilancio

Saipem – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e nomina del Consiglio di Amministrazione (unica convocazione). Comunicato stampa sugli esiti assembleari

Sg Company – Assemblea: Bilancio

Shedir Pharma Group – Assemblea: Bilancio

Siti – B&T – Assemblea: Bilancio

Tamburi – Assemblea: Bilancio

TAS – Assemblea: Bilancio

Tenax International – Assemblea: Bilancio

Terna – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Terna al 31 dicembre 2020 e della destinazione degli utili (tra il 30 aprile e il 7 maggio 2021)

Titanmet – CDA: Bilancio

Unidata – CDA: Disamina e approvazione KPI del primo trimestre 2021

Websolute – Assemblea: Bilancio

Webuild – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 (unica convocazione)

Zucchi – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Dichiarazione IVA 2021 – Presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2020.

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli con bollo scadente a Aprile 2021 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Aprile 2021.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

IVA – Rimborso trimestrale/compensazione – Presentazione all’ufficio delle entrate della domanda di rimborso / compensazione Iva a credito relativa al trimestre precedente.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-04-2021

Canone Rai (esonero) – Ultimo giorno per inviare la domanda di esonero dal pagamento del canone Rai. Ne hanno diritto i contribuenti pari o superiori a 75 anni, in possesso dei requisiti previsti. La domanda di esenzione va inviata con raccomandata, o consegnata direttamente presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Esterometro 2021 – Scadenza per l’invio della comunicazione Esterometro relativo al primo trimestre 2021 (comunicazione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia)

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Dichiarazione dei redditi 2020 – Versamento del secondo acconto o acconto in unica soluzione di Irap, Irpef, e Ires 2020.