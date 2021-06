Eventi e scadenze del 3 giugno 2021

editato in: da

Mercoledì 02/06/2021

Appuntamenti:

The Green Swan Conference – Coordinating finance on climate – Bank for International Settlements, Banca di Francia, Fondo Monetario Internazionale e Network for Greening the Financial System hanno organizzato una conferenza virtuale globale su “come il settore finanziario possa agire immediatamente contro i rischi legati al cambiamento climatico”. Partecipano, tra gli altri, Christine Lagarde, Jerome Powell e Ignazio Visco (fino a venerdì 04/06/2021)

Giovedì 03/06/2021

Appuntamenti:

G20 – G20 Infrastructure Investors Dialogue: Financing Sustainable Infrastructure for the Recovery – in videoconferenza

Consiglio dell’UE – Consiglio trasporti, telecomunicazioni e energia

Parlamento Europeo – ECON committee meeting – Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

Aziende:

Abitare In – CDA: Relazione semestrale

Enertronica Santerno – CDA: Bilancio

Johnson & Johnson – Appuntamento: Alex Gorsky, Presidente e CEO e Joaquin Duato, Vice presidente del Comitato esecutivo, rappresenteranno la società alla Bernstein’s 37th Annual Strategic Decisions Virtual Conference.

Monnalisa – Assemblea: Bilancio

Netflix – Assemblea: Meeting annuale degli azionisti

Vetrya – Assemblea: Bilancio