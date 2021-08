Eventi e scadenze del 3 agosto 2021

editato in: da

Lunedì 26/07/2021

Appuntamenti:

Mid&Small Summer Conference – La Mid&Small Summer Conference è organizzata da Virgilio IR per mettere in contatto gli investitori istituzionali, sia italiani che esteri. L’evento si terrà in modalità virtuale (fino a giovedì 05/08/2021)

Lunedì 02/08/2021

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a martedì 31/08/2021)

Martedì 03/08/2021

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

Alibaba – Risultati di periodo

Almawave – Appuntamento: Presentazione analisti

Banca Profilo – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021

Banco di Desio e della Brianza – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Be Shaping the Future – Appuntamento: Presentazione analisti

Buzzi Unicem – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Cairo Communication – CDA: Relazione semestrale

Dupont De Nemours – Risultati di periodo

Ediliziacrobatica – CDA: Preconsuntivo semestrale

Eli Lilly – Risultati di periodo

ENAV – CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Fineco – CDA: Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021

Fineco – Appuntamento: Media Conference alle ore 15.45 per la presentazione dei risultati finanziari del 2° trimestre 2021, con l’AD e Direttore Generale Alessandro Foti

Generali Assicurazioni – Appuntamento: Conference call con analisti e investitori per la presentazione dei risultati finanziari del Gruppo Generali al 30 giugno 2021

Herbalife Nutrition – Risultati di periodo

Hyatt Hotels – Risultati di periodo

IREN – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

IREN – Appuntamento: Presentazione analisti

MARR – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2021

MARR – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo alla comunità finanziaria

Mitsubishi Corporation Mitsubishi| – Risultati di periodo

Pininfarina – CDA: Relazione finanziaria semestrale

Poste Italiane – CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Reply – CDA: Relazione semestrale

Restart – CDA: Relazione semestrale

Sabaf – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Safilo – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Siemens – Appuntamento: Conference Call per la pubblicazione dei risultati finanziari del III trimestre 2021

Sony – Risultati di periodo

Stellantis – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Sunpower – Risultati di periodo

Tinexta – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Warner Music – Risultati di periodo