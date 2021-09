Eventi e scadenze del 29 settembre 2021

(Teleborsa) –

Martedì 28/09/2021

Appuntamenti:

G20 – 6th Infrastructure Working Group Meeting (fino a mercoledì 29/09/2021)

G20 – 3rd Anti-Corruption Working Group Meeting (fino a giovedì 30/09/2021)

ECB Forum on Central Banking 2021 – Speech introduttivo del Presidente della BCE, Christine Lagarde. L’evento sarà online (fino a mercoledì 29/09/2021)

“Youth4Climate: Driving Ambition” – Il primo grande Summit globale dei giovani che riunisce a Milano 400 giovani provenienti da tutti i paesi del mondo, è la prima occasione “globale” per i giovani per interagire con i ministri dell’ambiente presenti alla PreCop26 (fino a giovedì 30/09/2021)

Mercoledì 29/09/2021

Appuntamenti:

CNEL – Evento istituzionale – Assemblea

11.30 – Confcommercio – Assemblea Generale 2021 – L’Assemblea si svolge all’Auditorium di Via della Conciliazione a Roma

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Alfio Bardolla – CDA: Relazione semestrale

B.F – CDA: Approvazione della semestrale 2021

Banca Finnat – Appuntamento: Presentazione analisti

Bastogi – CDA: Relazione semestrale

Borgosesia – CDA: Relazione semestrale

Circle – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Cleanbnb – CDA: Relazione semestrale

Costamp Group – CDA: Relazione semestrale

Dba Group – CDA: Relazione semestrale

Energica Motor – CDA: Relazione semestrale

Enertronica Santerno – CDA: Relazione semestrale

Eukedos – CDA: Relazione semestrale

Expert.Ai – CDA: Relazione semestrale

Fervi – CDA: Relazione semestrale

First Capital – CDA: Relazione semestrale

Grifal – CDA: Relazione semestrale

Growens – Appuntamento: Presentazione analisti

Intred – CDA: Relazione semestrale

Kolinpharma – CDA: Relazione semestrale

Lucisano Media Group – CDA: Relazione semestrale

Notorious Pictures – CDA: Relazione semestrale

Officina Stellare – CDA: Relazione semestrale

Piteco – CDA: Relazione semestrale

Powersoft – CDA: Relazione semestrale

Sg Company – CDA: Relazione semestrale

Shedir Pharma Group – CDA: Relazione semestrale

Societa’ Editoriale Il Fatto – CDA: Relazione semestrale

Telesia – CDA: Relazione semestrale

Trawell Co – CDA: Relazione semestrale

Trevi – CDA: Relazione semestrale

Ucapital24 – CDA: Relazione semestrale

Vetrya – CDA: Relazione semestrale

Vimi Fasteners – CDA: Relazione semestrale

Zucchi – CDA: Relazione semestrale