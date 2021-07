Eventi e scadenze del 29 luglio 2021

editato in: da

Lunedì 26/07/2021

Appuntamenti:

Mid&Small Summer Conference – La Mid&Small Summer Conference è organizzata da Virgilio IR per mettere in contatto gli investitori istituzionali, sia italiani che esteri. L’evento si terrà in modalità virtuale (fino a giovedì 05/08/2021)

Giovedì 29/07/2021

Appuntamenti:

G20 – Culture Ministers’ Meeting (fino a venerdì 30/07/2021)

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

4Aim Sicaf – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata

Acsm-Agam – CDA: Relazione semestrale

Alerion Clean Power – CDA: Approvazione del resoconto Intermedio sulla gestione al 30 giugno 2021

Amazon – Risultati di periodo

Amplifon – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2021

Amplifon – Appuntamento: Presentazione analisti

Astrazeneca – Risultati di periodo

Autostrade Meridionali – CDA: Relazione semestrale

Azimut – CDA: Relazione semestrale al 30 giugno 2021

Banca Mediolanum – Appuntamento: Presentazione analisti

Banca Mediolanum – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Basicnet – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Basicnet – Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati

Baxter International – Risultati di periodo

Brembo – CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Brembo – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Caltagirone SpA – CDA: Relazione semestrale

Cerved Group – CDA: Esame della relazione semestrale del gruppo al 30 giugno 2021

Cerved Group – Appuntamento: Presentazione analisti

Coima Res – CDA: Relazione semestrale

D’Amico – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Dea Capital Real Estate SGR – Risultati di periodo: Relazione semestrale

De’ Longhi – Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziario

De’ Longhi – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Enel – CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Enel – Appuntamento: Il CEO Francesco Starace e il CFO Alberto De Paoli, presenteranno in Conference Call con analisti e investitori, alle ore 18.00, i risultati dei primi 6 mesi del 2021

ENI – CDA: Risultati del II trimestre 2021 e Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Expedia – Risultati di periodo

Fenix Entertainment – CDA: Disamina di alcuni KPI al 30 giugno 2021

Fervi – CDA: Preconsuntivo semestrale

Fincantieri – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

First Solar – Risultati di periodo

Gel – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Geox – CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30.06.2021

Geox – Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziari

Inwit – Appuntamento: Conference call con analisti e investitori in seguito al CdA

Inwit – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Italmobiliare – CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Leonardo – CDA: Relazione finanziaria semestrale 2021

Maire Tecnimont – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Mastercard – Risultati di periodo

Mediobanca – CDA: Risultati al 30.6.2021

Merck – Risultati di periodo

Mondadori – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Mondo Tv France – CDA: Relazione semestrale

Panasonic Corp Panasonic| – Risultati di periodo

Prima Industrie – CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Recordati – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Saipem – CDA: Relazione semestrale

Sanofi| – Risultati di periodo

Snam – Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine del Consiglio di Amministrazione e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio

Snam – CDA: Relazione finanziaria al 30 giugno 2021

Stmicroelectronics – Risultati di periodo

Terna – CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Terna – Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati economico-finanziari

Torre Sgr – Risultati di periodo: Relazione semestrale

Unicredit – CDA: Approvazione della semestrale consolidata al 30.6.2021

Unidata – CDA: Disamina e approvazione KPI del secondo trimestre 2021

Webuild – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Yum Brands – Risultati di periodo

Zignago Vetro – CDA: Relazione semestrale