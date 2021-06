Eventi e scadenze del 29 giugno 2021

editato in: da

Giovedì 24/06/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sulle imprese industriali e dei servizi (fino a giovedì 01/07/2021)

Lunedì 28/06/2021

Appuntamenti:

Italian Sustainability Week – Evento organizzato da Borsa Italiana, in modalità digitale, dedicato alla Finanza Sostenibile dove esperti e opinion leader condivideranno la loro visione strategica sul tema della sostenibilità e sui piani concreti in termini di crescita sostenibile, strumenti di finanziamento e strategie di investimento sostenibile. Le Società avranno l’opportunità di confrontarsi con Investitori istituzionali domestici e internazionali in merito alle loro strategie di sostenibilità (fino a venerdì 02/07/2021)

Mobile World Congress di Barcellona – Si svolge a Barcellona l’MWC 2021, il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell’innovazione ad ampio raggio (fino a giovedì 01/07/2021)

Martedì 29/06/2021

Appuntamenti:

G20 – Foreign and Development Joint Ministerial Session and ad hoc Development Session

G20 – Foreign Affairs Ministers’ Meeting

Brussels Economic Forum 2021 – Il Forum economico di Bruxelles (BEF) è il principale evento economico annuale della Commissione europea. Riunisce politici europei e internazionali, accademici e dirigenti d’impresa per identificare le sfide future e discutere le priorità politiche per l’economia europea. Intervento di Christine Lagarde

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Agatos – Assemblea: Bilancio

Borgosesia – Assemblea: Bilancio

Carraro – Assemblea: Bilancio

Casta Diva Group – Assemblea: Bilancio

Cia – Assemblea: Bilancio

Clabo – Assemblea: Bilancio

Culti Milano – Assemblea: Bilancio

Ecosuntek – Assemblea: Bilancio

Enertronica Santerno – Assemblea: Bilancio

Fabilia – Assemblea: Bilancio

I Grandi Viaggi – Assemblea: Bilancio

Illa – Assemblea: Bilancio

Labomar – Appuntamento: Presentazione analisti

Trawell Co – Assemblea: Bilancio