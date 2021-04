Eventi e scadenze del 29 aprile 2021

editato in: da

Giovedì 29/04/2021

Appuntamenti:

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di marzo

11.00 – Presentazione Relazione 2020 ANSFISA – L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali presenta la Relazione annuale 2020, in modalità digitale e sarà presentata dal Direttore Fabio Croccolo. È prevista la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. Interverranno Pierluigi Navone, Direzione Generale per la Sicurezza delle Ferrovie e Emanuele Renzi, Direzione Generale per la Sicurezza delle Infrastrutture stradali e autostradali

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

A2A – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 (eventuale seconda convocazione 30 Aprile 2021)

Alerion Clean Power – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Almawave – Assemblea: Bilancio

Amazon – Risultati di periodo

Ambromobiliare – Assemblea: Bilancio

Amm – Assemblea: Bilancio

Amplifon – Appuntamento: Presentazione analisti

Amplifon – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2021

Arterra Bioscience – Assemblea: Bilancio

Ascopiave – Assemblea: Bilancio

Astaldi – Assemblea: Bilancio

ASTM – Assemblea: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all’esercizio 2020

Avio – Assemblea: Bilancio

Azimut – Assemblea: Bilancio annuale al 31 dicembre 2020 (soggetta a conferma da parte del CdA in data 11 marzo 2021)

B&C Speakers – Assemblea: Bilancio

Basicnet – Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati

Basicnet – CDA: Esame principali indicatori di performance commerciali ed economico finanziari al 31 marzo 2021

Baxter International – Risultati di periodo

Biesse – Assemblea: Bilancio

Blackrock Capital Investment – Risultati di periodo

Bristol-Myers Squibb – Risultati di periodo

Caterpillar – Risultati di periodo

Centrale Del Latte D’Italia – Assemblea: Bilancio

Comal – Assemblea: Bilancio

Copernico – Assemblea: Bilancio

Costamp Group – Assemblea: Bilancio

Credem – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2020

Cyberoo – Assemblea: Bilancio

Datalogic – Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020

Dea Capital Real Estate SGR – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Digital360 – Assemblea: Bilancio

doValue – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Ediliziacrobatica – Assemblea: Bilancio

Eles – Assemblea: Bilancio

Elettra Investimenti – Assemblea: Bilancio

Elica – Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio 2020

Emak – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

Energica Motor – Assemblea: Bilancio

Enervit – Assemblea: Bilancio

ENI – CDA: Risultati del I trimestre 2021

ePrice – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020

Equita Group – Assemblea: Bilancio

Eukedos – CDA: Bilancio

Expert System – Assemblea: Bilancio

Falck Renewables – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 (in seconda convocazione il 30 aprile 2021)

Fervi – Assemblea: Bilancio

Finlogic – Assemblea: Bilancio

First Solar – Risultati di periodo

Gambero Rosso – Assemblea: Bilancio

Generali Assicurazioni – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2020

Giorgio Fedon – Assemblea: Bilancio

Goodyear Tire & Rubber – Risultati di periodo

H-Farm – Assemblea: Bilancio

Industrie Chimiche Forestali – Assemblea: Bilancio

Intred – Assemblea: Bilancio

Irce – Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione il 3 maggio 2021)

Italian Exhibition Group – Assemblea: Bilancio

Kolinpharma – Assemblea: Bilancio

Kraft Heinz – Risultati di periodo

Landi Renzo – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)

Maire Tecnimont – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Mastercard – Risultati di periodo

McDonald’s – Risultati di periodo

Merck – Risultati di periodo

Mutuionline – Assemblea: Approvazione bilancio dell’esercizio 2020

Neosperience – Assemblea: Bilancio

Net Insurance – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Netweek – CDA: Bilancio

Newlat Food – Assemblea: Bilancio

Notorious Pictures – Assemblea: Bilancio

Orsero – Assemblea: Bilancio

Osai Automation System – Assemblea: Bilancio

Panariagroup – Assemblea: Approvazione del bilancio 2020

Piaggio – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Piovan – Assemblea: Bilancio

Piteco – Assemblea: Bilancio

Planetel – Assemblea: Bilancio

Powersoft – Assemblea: Bilancio

Price T Rowe Groups – Risultati di periodo

Ratti – Assemblea: Bilancio

RCS – Assemblea: Bilancio

Reno De Medici – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Safilo – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Salcef Group – Assemblea: Bilancio

Sciuker Frames – Assemblea: Bilancio

Sebino – Assemblea: Bilancio

Seri Industrial – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sg Company – Assemblea: Bilancio

Shedir Pharma Group – Assemblea: Bilancio

Sicit Group – Assemblea: Bilancio

Sit – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020

Societa’ Editoriale Il Fatto – Assemblea: Bilancio

Societa’ Editoriale Il Fatto – Appuntamento: Presentazione, in streaming, dei risultati 2020. Incontro con il management e con i direttori responsabili

Somec – Assemblea: Bilancio

Sostravel.Com – Assemblea: Bilancio

STMicroelectronics – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tamburi – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 (in seconda convocazione 30 aprile 2021)

TAS – Assemblea: Bilancio

Techedge – Assemblea: Bilancio

Tenax International – Assemblea: Bilancio

Twitter – Risultati di periodo

Unipol – Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 (unica convocazione)