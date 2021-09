Eventi e scadenze del 28 settembre 2021

(Teleborsa) –

Lunedì 27/09/2021

Appuntamenti:

Webinar internazionale su “Enhancing Digital and Global Infrastructures in Cross-border Payments” – Webinar internazionale organizzato dalla Banca d’Italia, nel quadro della Presidenza italiana del G20 (fino a martedì 28/09/2021)

Martedì 28/09/2021

Appuntamenti:

G20 – 6th Infrastructure Working Group Meeting (fino a mercoledì 29/09/2021)

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

“Youth4Climate: Driving Ambition” – Il primo grande Summit globale dei giovani che riunisce a Milano 400 giovani provenienti da tutti i paesi del mondo, è la prima occasione “globale” per i giovani per interagire con i ministri dell’ambiente presenti alla PreCop26 (fino a giovedì 30/09/2021)

G20 – 3rd Anti-Corruption Working Group Meeting (fino a giovedì 30/09/2021)

ECB Forum on Central Banking 2021 – Speech introduttivo del Presidente della BCE, Christine Lagarde. L’evento sarà online (fino a mercoledì 29/09/2021)

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Acquazzurra – CDA: Relazione semestrale

Ambromobiliare – CDA: Relazione semestrale

Bfc Media – CDA: Relazione semestrale

Biancamano – CDA: Relazione semestrale

Brioschi – CDA: Relazione semestrale al 30 giugno 2021

Casta Diva Group – CDA: Relazione semestrale

Cdr Advance Capital – CDA: Relazione semestrale

Compagnia Dei Caraibi – CDA: Relazione semestrale

Convergenze – CDA: Relazione semestrale

Copernico – CDA: Relazione semestrale

Crowdfundme – CDA: Relazione semestrale

Dhh – CDA: Relazione semestrale

Eems – CDA: Relazione semestrale

Eles – CDA: Relazione semestrale

Esautomotion – CDA: Relazione semestrale

Eviso – CDA: Bilancio

Expert.Ai – CDA: Relazione semestrale

Fabilia – CDA: Relazione semestrale

Fenix Entertainment – CDA: Relazione semestrale

Fos – CDA: Relazione semestrale

Frendy Energy – CDA: Relazione semestrale

Gambero Rosso – CDA: Relazione semestrale

Gequity – CDA: Relazione semestrale

Gpi – CDA: Relazione semestrale

Leone Film Group – CDA: Relazione semestrale

Longino&Cardenal – CDA: Relazione semestrale

Mit Sim – CDA: Relazione semestrale

Neosperience – CDA: Relazione semestrale

Nusco – CDA: Relazione semestrale

Omer – CDA: Relazione semestrale

Osai Automation System – Appuntamento: Presentazione analisti

Pattern – Appuntamento: Presentazione analisti

Philogen – CDA: Relazione semestrale

Pirelli – Appuntamento: Presentazione analisti

Prismi – CDA: Relazione semestrale

Reti – CDA: Relazione semestrale

Rosss – CDA: Relazione semestrale

Sebino – CDA: Relazione semestrale

Softlab – CDA: Approvazione della relazione semestrale 2020

Solutions Capital Management Sim – CDA: Relazione semestrale

Somec – CDA: Relazione semestrale

Sostravel.Com – CDA: Relazione semestrale

Tecma Solutions – CDA: Relazione semestrale

Tenax International – CDA: Relazione semestrale

Ulisse Biomed – CDA: Relazione semestrale