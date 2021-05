Eventi e scadenze del 28 maggio 2021

editato in: da

Lunedì 24/05/2021

Appuntamenti:

74esima World Health Assembly – La WHA è l’organo decisionale dell’OMS. L’evento che si svolge ogni anno, sarà in modalità virtuale e parteciperanno le delegazioni di tutti gli Stati membri dell’OMS. Tra i temi che verranno trattati si parlerà della pandemia in corso e di come prevenire la prossima (fino a martedì 01/06/2021)

Giovedì 27/05/2021

Appuntamenti:

33esima BSCEE Annual Conference – La 33esima Annual Conference of the Group of Banking Supervisors from Central and Eastern Europesarà in modalità virtuale. Riunirà esperti dalle autorità regolatorie, dell’industria e del mondo accademico dell’Asia e dell’Europa per discutere sugli sviluppi nel settore bancario e della vigilanza (fino a venerdì 28/05/2021)

Venerdì 28/05/2021

Appuntamenti:

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri della difesa

Techonology Forum 2021 – Techonology Forum 2021 “People, Planet, Prosperity: le tecnologie per la trasformazione nell’era post-Covid”, evento organizzato da The European House Ambrosetti – in streaming

G20 – Terzo Environment Deputy meeting

Rating sovrano – Svizzera – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Irlanda – S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

10.30 – Presentazione del Rapporto Regionale PMI 2021 – Evento organizzato da Confindustria e Cerved, in streaming. Partecipano Vito Grassi, Vice Presidente di Confindustria e Carlo Robiglio, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria

10.30 – INPS – Valutazione ed efficacia delle politiche – Dibattito pubblico online organizzato dall’INPS che ha invitato rappresentanti delle diverse amministrazioni pubbliche a confrontarsi sul tema dell’utilizzo dei dati amministrativi, anche in condivisione tra amministrazioni diverse

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Bialetti – CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale

Burberry – Risultati di periodo

Circle – Assemblea: Bilancio

Ecosuntek – CDA: Bilancio

ENAV – Assemblea: Approvazione del bilancio consolidato e di esercizio 2020

ePrice – CDA: Bilancio

Fabilia – CDA: Bilancio

Go Internet – Assemblea: Bilancio

Iniziative Bresciane – Assemblea: Bilancio

OVS – Assemblea: Bilancio

Poste Italiane – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della destinazione degli utili (unica convocazione)