Eventi e scadenze del 28 aprile 2021

Martedì 27/04/2021

Appuntamenti:

FinTech World Forum 2021 – Conferenza in modalità virtuale (fino a mercoledì 28/04/2021)

Mercoledì 28/04/2021

Appuntamenti:

Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio – L’incontro, che si svolgerà in streaming, farà il punto sulle nuove sfide che attendono il Paese con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per delineare il contributo che potrà essere fornito dalle Camere di commercio. Introduzione del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Intervengono il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, e il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

CNEL – Assemblea – In collegamento telematico

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

G20 – Seondo Environment Senior Officials’ meeting

Aziende:

Acsm-Agam – Assemblea: Bilancio

Aeffe – Assemblea: Approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2020

Almawave – Assemblea: Bilancio

Apple – Risultati di periodo

Aquafil – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

Atlantia – Assemblea: Assemblea dei soci (unica convocazione)

Biesse – Assemblea: Assemblea degli azionisti in prima convocazione (eventuale seconda convocazione il 29 aprile 2021)

Boeing – Risultati di periodo

Cellularline – Assemblea: Bilancio

Cembre – Assemblea: Bilancio

Costamp Group – Assemblea: Bilancio

Cover 50 – Assemblea: Bilancio

Dhh – Assemblea: Bilancio

Digital Magics – Assemblea: Bilancio

Doxee – Assemblea: Bilancio

Ebay – Risultati di periodo: Q1 2021 Earnings Call

Ebay – Risultati di periodo

Facebook – Risultati di periodo

Fiera Milano – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)

Fineco – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

Finlogic – Assemblea: Bilancio

Ford Motor – Risultati di periodo

Fos – Assemblea: Bilancio

Fullsix – Assemblea: Bilancio

Gibus – Assemblea: Bilancio

Giglio Group – CDA: Bilancio

Glaxosmithkline – Risultati di periodo

Grifal – Assemblea: Bilancio

Hera – Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio precedente

H-Farm – Assemblea: Bilancio

Il Sole 24 Ore – Assemblea: Bilancio

Intesa Sanpaolo – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 della Capogruppo e della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio (unica convocazione)

Labomar – Assemblea: Bilancio

Logitech International – Risultati di periodo

Maps – Assemblea: Bilancio

MARR – Assemblea: Approvazione del bilancio 2020

Mittel – CDA: Bilancio

Moderna – Assemblea: Meeting annuale degli azionisti

Mondadori – Assemblea: Bilancio

Net Insurance – Assemblea: Bilancio

Paramount – Risultati di periodo

Prysmian – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione), con conseguente stacco dell’eventuale dividendo nel mese di maggio

Ratti – Assemblea: Bilancio

Restart – Assemblea: Bilancio

Saipem – Appuntamento: Media briefing con il CEO Stefano Cao, in occasione della presentazione dei Risultati finanziari trimestrali del 1Q2021.

Sanofi Spon Ech Rep – Risultati di periodo

Snam – Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine dell’Assemblea

Snam – Assemblea: Bilancio di esercizio 2020; Delibera destinazione utile dell’esercizio 2020; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021 (unica convocazione)

Solutions Capital Management Sim – Assemblea: Bilancio

Sostravel.Com – Assemblea: Bilancio

Sourcesense – Assemblea: Bilancio

Spotify Technology – Risultati di periodo

Trevi – CDA: Bilancio

UnipolSai – Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 (unica convocazione)

Vimi Fasteners – Assemblea: Bilancio

Yum Brands – Risultati di periodo

Zignago Vetro – Assemblea: Bilancio (seconda convocazione)

Scadenze Fiscali:

Tesoro – Asta BOT