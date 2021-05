Eventi e scadenze del 27 maggio 2021

editato in: da

Lunedì 24/05/2021

Appuntamenti:

74esima World Health Assembly – La WHA è l’organo decisionale dell’OMS. L’evento che si svolge ogni anno, sarà in modalità virtuale e parteciperanno le delegazioni di tutti gli Stati membri dell’OMS. Tra i temi che verranno trattati si parlerà della pandemia in corso e di come prevenire la prossima (fino a martedì 01/06/2021)

Martedì 25/05/2021

Appuntamenti:

AIM Italia Conference 2021 – Evento organizzato da Borsa Italiana per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI quotate sul mercato AIM Italia, in cerca di capitali per finanziare la crescita. Meeting one to one o in piccolo gruppi in modalità virtuale con investitori istituzionali (fino a giovedì 27/05/2021)

Mercoledì 26/05/2021

Appuntamenti:

G20 – Quarto International Financial Architecture Working Group Meeting in videoconferenza (fino a giovedì 27/05/2021)

G20 – Terzo Energy Transitions and Climate Sustainability Working Group Meeting – Roma (fino a giovedì 27/05/2021)

Giovedì 27/05/2021

Appuntamenti:

33esima BSCEE Annual Conference – La 33esima Annual Conference of the Group of Banking Supervisors from Central and Eastern Europesarà in modalità virtuale. Riunirà esperti dalle autorità regolatorie, dell’industria e del mondo accademico dell’Asia e dell’Europa per discutere sugli sviluppi nel settore bancario e della vigilanza (fino a venerdì 28/05/2021)

2021 IIF European Summit – Il 2021 IIF European Summit: The Role of Financial Services in a Sustainable, Innovative and Resilient Europe, sarà in live-stream, sarà un’opportunità per l’IIF di affrontare le questioni critiche che l’Europa e il settore dei servizi finanziari devono affrontare. Ci saranno figure di spicco provenienti da importanti aziende europee del settore privato, responsabili politici e regolatori della Commissione europea, del Parlamento europeo, della BCE e dell’Autorità bancaria europea

Parlamento Europeo – ECON committee meeting – Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari

Confindustria – Evento “La bioeconomia circolare per la ripartenza post-pandemia”, nell’ambito del Bioeconomy Day

Vertice internazionale UE-Giappone – I leader dell’UE e del Giappone terranno un vertice in videoconferenza

10.00 – Leonardo e Maire Tecnimont – Evento stampa: “Leonardo e Maire Tecnimont insieme per la trasformazione digitale dei mercati industriali”. Interverranno Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, e Fabrizio Di Amato, Presidente di Maire Tecnimont Group

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Almawave – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Assiteca – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Autogrill – CDA: Andamento dei ricavi consolidati alla data del 30 aprile 2021

Best Buy – Risultati di periodo

Casta Diva Group – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021 – CDA: Bilancio

Cattolica Assicurazioni – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cia – Assemblea: Bilancio

Circle – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021 – Assemblea: Bilancio

Crowdfundme – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Cy4gate – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Dell Technologies – Risultati di periodo

Dhh – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Digital Magics – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Digital Value – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Digital360 – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Dollar General – Risultati di periodo

Dollar Tree – Risultati di periodo

Doxee – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Eles – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Eviso – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Exor – Assemblea: Bilancio

Expert.Ai – Appuntamento: AIM Italia Conference

Fos – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Gap – Risultati di periodo

Growens – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

H-Farm – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Hp Inc – Risultati di periodo

Illa – CDA: Bilancio

Intred – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Ivs Group – Assemblea: Bilancio

Leone Film Group – Assemblea: Bilancio

Lventure Group – Assemblea: Bilancio

Maps – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Net Insurance – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Planetel – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Reevo – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Relatech – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Salesforce.Com – Risultati di periodo

Sourcesense – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

STMicroelectronics – Assemblea: Bilancio

Trawell Co – CDA: Bilancio

Unidata – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021