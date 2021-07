Eventi e scadenze del 27 luglio 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 26/07/2021

Appuntamenti:

Pre-Vertice delle Nazioni Unite – Il Pre-Summit dell’ONU sulla trasformazione dei sistemi alimentari di tutto il mondo si svolge alla FAO di Roma e riunirà agricoltori, società civile, ricercatori, privati, leader politici e ministri dell’agricoltura, dell’ambiente, della salute e delle finanze (fino a mercoledì 28/07/2021)

Mid&Small Summer Conference – La Mid&Small Summer Conference è organizzata da Virgilio IR per mettere in contatto gli investitori istituzionali, sia italiani che esteri. L’evento si terrà in modalità virtuale (fino a giovedì 05/08/2021)

Martedì 27/07/2021

Appuntamenti:

G20 – 3° Development Working Group Meeting (fino a mercoledì 28/07/2021)

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

G20 – 3° Sustainable Finance Working Group Meeting in videoconferenza

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

3M – Risultati di periodo

Apple – Risultati di periodo

Banca Generali – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Campari – CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Campari – Appuntamento: Annuncio risultati e conference call

General Electric – Risultati di periodo

Home Bancorp – Risultati di periodo

Invesco – Risultati di periodo

Italgas – Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e conference call per la presentazione dei risultati nello stesso giorno

Mattel – Risultati di periodo

Microsoft – Risultati di periodo

Moncler – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Moncler – Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria

Nissan – Risultati di periodo

Paramount – Risultati di periodo

Piquadro – Assemblea: Bilancio

Starbucks – Risultati di periodo

Telecom Italia – CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2021

Visa – Risultati di periodo