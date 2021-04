Eventi e scadenze del 27 aprile 2021

editato in: da

Lunedì 26/04/2021

G20 – Secondo Energy Transitions and Climate Sustainability Working Group Meeting (fino a martedì 27/04/2021)

Martedì 27/04/2021

FinTech World Forum 2021 – Conferenza in modalità virtuale (fino a mercoledì 28/04/2021)

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

3M – Appuntamento: Earnings Conference Call Q1 2021

Acsm-Agam – Assemblea: Bilancio

Askoll Eva – Assemblea: Bilancio

Borgosesia – CDA: Bilancio

Caltagirone SpA – Assemblea: Bilancio

Cembre – Assemblea: Bilancio

Cerved Group – Assemblea: Approvazione del bilancio civilistico e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Digital360 – Assemblea: Bilancio

Doxee – Assemblea: Bilancio

El.En – Assemblea: Bilancio annuale (prima convocazione)

Eli Lilly – Risultati di periodo

ERG – Assemblea: Bilancio

Esautomotion – Assemblea: Bilancio

FILA – Assemblea: Bilancio al 31 dicembre 2020

Fullsix – Assemblea: Bilancio

Gefran – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

General Electric – Risultati di periodo

General Electric – Appuntamento: Il Presidente e CEO di GE, Larry Culp e il CFO Carolina Dybeck Happe presentano i risultati finanziari del primo trimestre 2021

Gibus – Assemblea: Bilancio

Go Internet – CDA: Bilancio

Gvs – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020

Home Bancorp – Risultati di periodo

Invesco – Risultati di periodo

Isagro – Assemblea: Esame ed approvazione del bilancio 2020

Luve – Assemblea: Bilancio

Maps – Assemblea: Bilancio

Mediaset – Appuntamento: Conference call e presentazioni in audiowebcasting dei risultati alla comunità finanziaria

Microsoft – Risultati di periodo

Mondadori – Assemblea: Bilancio

Nova Re – Assemblea: Bilancio

Philogen – CDA: Bilancio

Rai Way – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)

Reply – Assemblea: Bilancio

Saipem – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Softlab – CDA: Approvazione del progetto di bilancio consolidato e d’esercizio 2020

Solutions Capital Management Sim – Assemblea: Bilancio

Starbucks – Risultati di periodo

Texas Instruments – Risultati di periodo

Tinexta – Assemblea: Assemblea degli azionisti

Valsoia – Assemblea: Bilancio

Vantea Smart – Assemblea: Bilancio

Visa – Risultati di periodo

Zignago Vetro – Assemblea: Bilancio 2020 (prima convocazione)

Zignago Vetro – CDA: Informativa finanziaria periodica al 31 marzo 2021