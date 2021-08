Eventi e scadenze del 26 agosto 2021

editato in: da

Lunedì 02/08/2021

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a martedì 31/08/2021)

Giovedì 26/08/2021

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

G20 – International Ministerial Conference on Women’s Empowerment

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Abercrombie & Fitch – Risultati di periodo

Brunello Cucinelli – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Brunello Cucinelli – Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari

Dell Technologies – Risultati di periodo

Dollar General – Risultati di periodo

Dollar Tree – Risultati di periodo

Gap – Risultati di periodo

Hp Inc – Risultati di periodo

Sesa – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 30 aprile 2021 – nomine nuovo CdA e società di revisione (prima convocazione)