Eventi e scadenze del 25 maggio 2021

Lunedì 24/05/2021

Appuntamenti:

Riunione straordinaria del Consiglio europeo – I leader dell’UE terranno una riunione in presenza a Bruxelles per discutere sulla lotta ai cambiamenti climatici, sulle relazioni con il Regno Unito e procederanno a un dibattito strategico sulla Russia (fino a martedì 25/05/2021)

G20 – Secondo Development Working Group Meeting – Roma (fino a martedì 25/05/2021)

74esima World Health Assembly – La WHA è l’organo decisionale dell’OMS. L’evento che si svolge ogni anno, sarà in modalità virtuale e parteciperanno le delegazioni di tutti gli Stati membri dell’OMS. Tra i temi che verranno trattati si parlerà della pandemia in corso e di come prevenire la prossima (fino a martedì 01/06/2021)

Martedì 25/05/2021

Appuntamenti:

AIM Italia Conference 2021 – Evento organizzato da Borsa Italiana per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI quotate sul mercato AIM Italia, in cerca di capitali per finanziare la crescita. Meeting one to one o in piccolo gruppi in modalità virtuale con investitori istituzionali (fino a giovedì 27/05/2021)

ABI – Banche e Sicurezza 2021 – Evento annuale promosso da ABI per conoscere ed esplorare le frontiere della sicurezza fisica e digitale nel settore finanziario, bancario e assicurativo. L’edizione 2021 fornisce la mappa per affrontare il cyber e il phisical risk all’interno dell’industria finanziaria (fino a mercoledì 26/05/2021)

G20 – International Financial Architecture Workshop – Videoconferenza

CNEL – evento ospitato – Il Contratto di Espansione in ENI. Next Generation EU, investimenti e tutele del lavoro – diretta streaming

8.00 – Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

9.30 – GSE – Presentazione Rapporto attività 2020 – Apriranno i lavori il Presidente del GSE, Francesco Vetrò e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Durante l’evento verranno presentate le attività del GSE nel 2020. Il Presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli e l’AD del GSE Roberto Moneta, chiuderanno i lavori

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Bastogi – Assemblea: Bilancio

Clabo – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Comal – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Comer Industries – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Convergenze – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Culti Milano – CDA: Bilancio

Ediliziacrobatica – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Esi – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Finlogic – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Franchi Umberto Marmi – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Grifal – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Industrie Chimiche Forestali – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Iniziative Bresciane – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Innovatec – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Marzocchi Pompe – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Matica Fintec – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Officina Stellare – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Osai Automation System – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti

Renergetica – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Sciuker Frames – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Sebino – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Solutions Capital Management Sim – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tps – Appuntamento: AIM Italia Conference 2021

Urban Outfitters – Risultati di periodo

Zucchi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Aprile 2021.