Eventi e scadenze del 25 giugno 2021

Lunedì 21/06/2021

Appuntamenti:

Forum PA 2021 – Appuntamento annuale con oltre 200 eventi in streaming, dove rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale e accademico e vari ospiti internazionali affronteranno i temi centrali per il Piano di ripresa: trasformazione digitale, transizione verde, inclusione sociale e innovazione della PA. Tra gli ospiti ci saranno i Ministri Renato Brunetta, Vittorio Colao, Enrico Giovannini, Maria Cristina Messa, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti e Patrizio Bianchi. Tra gli ospiti internazionali il premio Nobel Joseph Stiglitz (fino a venerdì 25/06/2021)

Giovedì 24/06/2021

Appuntamenti:

Consiglio europeo – I leader dell’UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di COVID-19, ripresa economica, migrazione e relazioni esterne, comprese le relazioni con la Turchia e la Russia. Partecipa il Presidente del Consiglio, Mario Draghi (fino a venerdì 25/06/2021)

Banca d’Italia – Indagine sulle imprese industriali e dei servizi (fino a giovedì 01/07/2021)

G20 – 2° Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) Meeting (fino a venerdì 25/06/2021)

Venerdì 25/06/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Vertice euro – I leader dell’UE discuteranno delle sfide economiche che la zona euro dovrà affrontare all’indomani della crisi COVID-19. Esamineranno inoltre i progressi compiuti in merito all’unione bancaria e all’unione dei mercati dei capitali. Il Vertice euro riunisce i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente della Commissione europea

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Imvest – Assemblea: Bilancio

Mondo Tv France – Assemblea: Bilancio

Titanmet – Assemblea: Bilancio

Ucapital24 – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di maggio 2021.