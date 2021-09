Eventi e scadenze del 23 settembre 2021

(Teleborsa) –

Martedì 21/09/2021

Appuntamenti:

UN General Assembly (UNGA) – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si svolge a New York (fino a lunedì 27/09/2021)

Milano Fashion Week – Milano Moda Donna, organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana, torna con sfilate, presentazioni ed eventi per le collezioni primavera/estate 2022 (fino a lunedì 27/09/2021)

Giovedì 23/09/2021

Appuntamenti:

Confindustria – Assemblea pubblica

Attività istituzionali – Cerimonia di restituzione della bandiera da parte degli atleti italiani di rientro alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2021 con il Presidente Mattarella, al Quirinale

G20 – 7th International Financial Architecture (IFA) Working Group Meeting – Video Conference

BCE – Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

BCE – Bollettino Economico

13.00 – BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

14.00 – Abi – “Verso una finanza sostenibile per un’economia sostenibile” – I lavori della Conferenza saranno aperti dal Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, con la partecipazione della Vice Direttrice Generale della Banca d’Italia, Alessandra Perrazzelli, e del Consigliere finanziario per la COP 26 del Primo Ministro del Regno Unito, Mark Carney. Una tavola rotonda con alcuni fra i principali attori delle istituzioni e del mercato

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Clabo – CDA: Relazione semestrale

Conafi – CDA: Relazione semestrale

Cy4gate – Appuntamento: Presentazione analisti

Fope – CDA: Relazione semestrale

Fullsix – CDA: Relazione semestrale

Giorgio Fedon – CDA: Relazione semestrale

H-Farm – CDA: Relazione semestrale

Intek Group – CDA: Relazione semestrale

Mediobanca – CDA: Bilancio al 30.6.2021 e proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Neodecortech – Appuntamento: Presentazione analisti

Relatech – CDA: Relazione semestrale

Sit – Appuntamento: Il top management di SIT terrà una conference call con il mercato di presentazione dei risultati

Sit – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021