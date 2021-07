Eventi e scadenze del 23 luglio 2021

editato in: da

Lunedì 19/07/2021

Appuntamenti:

G20 – Y20 Summit (fino a venerdì 23/07/2021)

Giovedì 22/07/2021

Appuntamenti:

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri degli Affari europei (fino a venerdì 23/07/2021)

Venerdì 23/07/2021

Appuntamenti:

Istat – Permessi di costruire – IV Trimestre 2020 e I Trimestre 2021

G20 – Climate and Energy Joint Ministerial Session

EU – Riunione ECOFIN per preparare il bilancio annuale dell’UE. Partecipano i ministri nazionali dei bilanci e il Commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

American Express – Risultati di periodo

Bb Biotech – CDA: Rapporto semestrale al 30 giugno 2021

Honeywell International – Risultati di periodo

Sogefi – CDA: Relazione finanziaria semestrale 2021