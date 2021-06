Eventi e scadenze del 23 giugno 2021

editato in: da

Lunedì 21/06/2021

Appuntamenti:

Forum PA 2021 – Appuntamento annuale con oltre 200 eventi in streaming, dove rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale e accademico e vari ospiti internazionali affronteranno i temi centrali per il Piano di ripresa: trasformazione digitale, transizione verde, inclusione sociale e innovazione della PA. Tra gli ospiti ci saranno i Ministri Renato Brunetta, Vittorio Colao, Enrico Giovannini, Maria Cristina Messa, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti e Patrizio Bianchi. Tra gli ospiti internazionali il premio Nobel Joseph Stiglitz (fino a venerdì 25/06/2021)

Mercoledì 23/06/2021

Appuntamenti:

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

G20 – Labor and Employment Ministers’ Meeting e Labor and Employment and Education Joint Ministerial Session

11.00 – Corte dei Conti – Cerimonia di parificazione del Rendiconto generale dello Stato – Nella sede centrale della Corte dei conti, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, avrà luogo il giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2020. L’adunanza sarà presieduta dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino e la relazione sarà svolta dai Presidenti di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo Ermanno Granelli ed Enrico Flaccadoro. Interverrà il Procuratore Generale Angelo Canale. Per il Consiglio di Presidenza della Corte, sarà presente il vicepresidente, Luigi Balestra.

12.00 – Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella presenzierà, al Quirinale, la Cerimonia di consegna del Tricolore olimpico (in diretta su Rai due)

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Exprivia – Assemblea: Bilancio

Gas Plus – Assemblea: Bilancio

Mediaset – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020

Mittel – Assemblea: Bilancio

Monrif – Assemblea: Bilancio

Sirio – Assemblea: Bilancio

Ucapital24 – Assemblea: Bilancio