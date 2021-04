Eventi e scadenze del 23 aprile 2021

editato in: da

Giovedì 22/04/2021

Appuntamenti:

G20 – Secondo Culture Working Group Meeting in video conferenza (fino a venerdì 23/04/2021)

Venerdì 23/04/2021

Appuntamenti:

8.00 – Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Acea – Assemblea: Bilancio

American Express – Risultati di periodo

Amplifon – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato 2020 (unica convocazione)

Autogrill – Assemblea: Assemblea Straordinaria dei Soci per deliberare sulla proposta di attribuzione di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale (unica convocazione)

Autogrill – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 (unica convocazione)

Banca Generali – Assemblea: Bilancio

Banca Profilo – Assemblea: Bilancio

Bb Biotech – CDA: Rapporto trimestrale al 31 marzo 2021

Be Shaping the Future – Assemblea: Bilancio

Blue Financial Communication – Assemblea: Bilancio

DiaSorin – Assemblea: Bilancio

Eems – CDA: Bilancio

Eukedos – CDA: Bilancio

Fope – Assemblea: Bilancio

Friulchem – Assemblea: Bilancio

Honeywell International – Risultati di periodo

Masi Agricola – Assemblea: Bilancio

Relatech – Assemblea: Bilancio

Sogefi – Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020

Sogefi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021