Eventi e scadenze del 22 settembre 2021

(Teleborsa) –

Martedì 21/09/2021

Appuntamenti:

UN General Assembly (UNGA) – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si svolge a New York (fino a lunedì 27/09/2021)

Milano Fashion Week – Milano Moda Donna, organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana, torna con sfilate, presentazioni ed eventi per le collezioni primavera/estate 2022 (fino a lunedì 27/09/2021)

Borsa:

Corea del Sud – Borsa della Corea del Sud chiusa per festività (fino a mercoledì 22/09/2021)

Mercoledì 22/09/2021

Appuntamenti:

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

E-MOBILIY La strada per il cambiamento. – Convegno sulla mobilità sostenibile promosso da Federconsumatori

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Aziende:

Cy4gate – CDA: Relazione semestrale

Doxee – CDA: Relazione semestrale

ePrice – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment – CDA: Relazione semestrale

Industrie Chimiche Forestali – CDA: Relazione semestrale

Mittel – CDA: Relazione semestrale

OVS – CDA: Relazione semestrale

Prismi – CDA: Relazione semestrale

Seri Industrial – CDA: Relazione semestrale

Softec – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, sottoposta volontariamente a revisione contabile

Sourcesense – CDA: Relazione semestrale

Ucapital24 – CDA: Relazione semestrale