Eventi e scadenze del 22 aprile 2021

Martedì 20/04/2021

Aziende:

(Fino a giovedì 22/04/2021) Esprinet – Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small in London organizzato da Virgilio IR

Giovedì 22/04/2021

Appuntamenti:

Istat – Fatturato dell’industria – Febbraio 2021

G20 – Secondo Culture Working Group Meeting in video conferenza (fino a venerdì 23/04/2021)

Webinar “La transizione digitale nel credito” – L’evento è organizzato da Banca d’Italia e Fintech Milano Hub, in videoconferenza. Chiude i lavori il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco

Parlamento Europeo – ECON committee meeting – Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari

13.45 – BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14.30 – BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Acea – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione in data 23 aprile 2021)

American Airlines – Risultati di periodo

American Electric Power – Risultati di periodo

AT&T – Risultati di periodo

Banca Generali – Assemblea: Bilancio

Banca Ifis – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020

Banca Profilo – Assemblea: Approvazione del bilancio 2020

Be Shaping the Future – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e rinnovo Organi Sociali in scadenza (in seconda convocazione 23 aprile 2021)

Blue Financial Communication – Assemblea: Bilancio

Brembo – Assemblea: Bilancio di esercizio, bilancio consolidato e dichiarazione non finanziaria 2020 (convocazione unica)

Clabo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Coima Res – Assemblea: Bilancio

Comer Industries – Assemblea: Bilancio

DiaSorin – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e approvazione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (in seconda convocazione 23 aprile 2021)

Fabrica Immobiliare Sgr – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

First Western Financial – Risultati di periodo

Geox – Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2020

Illimity Bank – Assemblea: Approvazione del bilancio 2020

Intel – Risultati di periodo

Invesco – Risultati di periodo

Italian Wine Brands – Assemblea: Bilancio

Mailup – Assemblea: Bilancio

Mattel – Risultati di periodo

Moncler – Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria

Moncler – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020

Moncler – CDA: Approvazione dell’interim management statement al 31 marzo 2021

Neodecortech – Appuntamento: Presentazione analisti

Relatech – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ferragamo – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Sanlorenzo – Assemblea: Bilancio

Tesmec – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)

Trendevice – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Txt E-Solutions – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 (convocazione unica)