Eventi e scadenze del 21 maggio 2021

Giovedì 20/05/2021

Appuntamenti:

2021 IIF Asia-Pacific Summit – Il vertice, in livestream, affronterà le questioni più urgenti del settore dei servizi finanziari (fino a venerdì 21/05/2021)

Venerdì 21/05/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia; Sistema dei pagamenti

EU – Riunione dell’Eurogruppo. Partecipa Christine Lagarde

EU – Riunione ECOFIN (fino a sabato 22/05/2021)

Rating sovrano – Svizzera – Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Global Health Summit – Il vertice mondiale sulla salute è un evento speciale della presidenza italiana del G20, organizzato in collaborazione con la Commissione europea. Sarà un’opportunità per il G20 e per tutti i leader invitati per condividere le esperienze maturate nel corso della pandemia ed elaborare e approvare una “dichiarazione di Roma”. I contenuti della dichiarazione potranno costituire un punto di riferimento per rafforzare la cooperazione multilaterale e le azioni congiunte per prevenire future crisi sanitarie mondiali. L’evento sarà in modalità virtuale,

Rating sovrano – Grecia – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

G20 – Global Health Summit – Roma

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Agatos – Assemblea: Bilancio

Almawave – Appuntamento: Presentazione analisti

Cdr Advance Capital – Assemblea: Bilancio

Cementir Holding – Appuntamento: Presentazione analisti

ePrice – CDA: Bilancio

Foot Locker – Risultati di periodo

Indel B – Assemblea: Bilancio

Neurosoft – Assemblea: Bilancio