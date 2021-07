Eventi e scadenze del 20 luglio 2021

editato in: da

Lunedì 19/07/2021

Appuntamenti:

G20 – Y20 Summit (fino a venerdì 23/07/2021)

Martedì 20/07/2021

Appuntamenti:

G20 – 4° Energy Transitions and Climate Sustainability Working Group Meeting (fino a mercoledì 21/07/2021)

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero; Indagine sul credito bancario: risultati per l’Italia

Generali Italia – Conferenza stampa – Conferenza stampa Generali Italia “Esserci Per Generare Futuro. Dalle persone al Paese. Generali innova il modello Health&Welfare. Per costruire un futuro in salute”. La conferenza si svolge a Milano

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri dell’Ambiente (fino a mercoledì 21/07/2021)

9.30 – ENAC – Rapporto e Bilancio Sociale 2020 – Il Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta presentano il Rapporto e Bilancio Sociale 2020. Conclusioni del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini

10.00 – INPS – “La Pa fattore decisivo del PNRR: rafforzamento o definitivo arretramento” – L’evento avrà luogo a Palazzo Wedekind Piazza Colonna. Tra i relatori anche il Presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, e il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS, Guglielmo Loy

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Borsa:

Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività

Singapore – Borsa di Singapore chiusa per festività

Aziende:

Farmaè – CDA: Approvazione dati relativi ai Ricavi e principali KPI del II Trim. 2021, non sottoposti a revisione contabile

Finlogic – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gismondi 1754 – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Lockheed Martin – Risultati di periodo

Manpowergroup – Risultati di periodo

Netflix – Risultati di periodo

Philip Morris International – Risultati di periodo

Ferragamo – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Preconsuntivo semestrale

United Airlines Holdings – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

PREVINDAI – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Aprile-Giugno 2021.