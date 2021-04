Eventi e scadenze del 20 aprile 2021

editato in: da

Lunedì 19/04/2021

Appuntamenti:

G20 – Primo Agriculture Deputies Meeting (fino a martedì 20/04/2021)

Martedì 20/04/2021

Appuntamenti:

Istat – Permessi di costruire – III Trimestre 2020

Banca d’Italia – Indagine sul credito bancario: risultati per l’Italia

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

Abbott Laboratories – Risultati di periodo

Banca Carige – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020

Carel Industries – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020; nomina del Consiglio di Amministrazione e nomina del Collegio Sindacale

Covivio – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

D’Amico – Assemblea: Bilancio

Dea Capital – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

Digitouch – Appuntamento: Presentazione analisti

ENAV – CDA: Approvazione del bilancio consolidato, progetto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e proposta di destinazione degli utili di esercizio

(Fino a giovedì 22/04/2021) Esprinet – Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small in London organizzato da Virgilio IR

Finlogic – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Franchi Umberto Marmi – Assemblea: Bilancio

Gas Plus – CDA: Bilancio

Go Internet – CDA: Bilancio

Inwit – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

Italgas – Assemblea: Bilancio di esercizio 2020 e delibera distribuzione utile dell’esercizio 2020 (unica convocazione) – Al termine dell’Assemblea il CEO Paolo Gallo risponderà alle domande dei giornalisti

Johnson & Johnson – Risultati di periodo

Lockheed Martin – Risultati di periodo

Mailup – Appuntamento: Presentazione analisti

Manpowergroup – Risultati di periodo

Netflix – Risultati di periodo

Newlat Food – Appuntamento: Presentazione analisti

Philip Morris International – Risultati di periodo

Portobello – Assemblea: Bilancio

Prima Industrie – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)

Procter & Gamble – Risultati di periodo

Recordati – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti

Saes Getters – Assemblea: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)

Servizi Italia – Assemblea: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione il 21 aprile 2021)

Softec – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione il 21 aprile 2021)

Vianini – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Scadenze Fiscali:

PREVINDAI – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Gennaio-Marzo 2021.