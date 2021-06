Eventi e scadenze del 2 giugno 2021

editato in: da

Mercoledì 02/06/2021

Appuntamenti:

The Green Swan Conference – Coordinating finance on climate – Bank for International Settlements, Banca di Francia, Fondo Monetario Internazionale e Network for Greening the Financial System hanno organizzato una conferenza virtuale globale su “come il settore finanziario possa agire immediatamente contro i rischi legati al cambiamento climatico”. Partecipano, tra gli altri, Christine Lagarde, Jerome Powell e Ignazio Visco (fino a venerdì 04/06/2021)

Fed – Beige Book

10.00 – Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà all’Altare della Patria per la Deposizione di una corona d’alloro in occasione della Festa Nazionale della Repubblica

19.00 – Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà al Quirinale per la Cerimonia in occasione della Festa Nazionale della Repubblica

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano