Eventi e scadenze del 19 maggio 2021

Mercoledì 19/05/2021

Appuntamenti:

FOMC – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

Comitato esecutivo Abi – Interviene Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea

Dublin Climate Dialogues – L’evento riunirà rappresentanti del governo di Stati Uniti, Cina, Europa, Regno Unito e Nazioni Unite insieme a economisti e imprenditori per discutere su concrete politiche energetiche da adottare in vista del prossimo vertice COP26 (fino a giovedì 20/05/2021)

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di aprile

9.00 – Tech Sector Day – Incontro virtuale dedicato all’economia digitale, organizzato da Intermonte Sim per creare sinergie tra aziende italiane e investitori istituzionali. Le principali PMI tech italiane quotate avranno l’opportunità di incontrare 75 case di investimento e gestori italiani ed europei

10.00 – AIM Retail Investor Day – L’AIM Retail Investor Day, organizzato da IR Top Consulting, offre la possibilità agli investitori Retail & Professional di approfondire le strategie e le caratteristiche di una selezione di aziende quotate sul mercato AIM Italia

15.00 – Istat – evento on line – Obiettivo Agricoltura: Con il 7° Censimento generale, un indispensabile patrimonio informativo. Un confronto fra i protagonisti del mondo dell’Agricoltura per evidenziare problematiche e punti di forza del settore. Ne discutono insieme Giancarlo Blangiardo, presidente Istat, Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, Donato Pentassuglia, coordinatore della Commissione Politiche agricole in Conferenza Regioni e Michele Camisasca, direttore generale Istat

16.30 – Italy Tech Day 2021 – Life Science – Evento digitale organizzato da Unicredit con lo studio legale Orrick per sostenere la spinta propulsiva dei processi di ricerca e sviluppo “più giovani e tecnologici” nel sistema produttivo italiano, con particolare riferimento al settore life-science, favorendo l’incontro tra investitori e imprese corporate nazionali e internazionali e i veri protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione, le start up

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Aziende:

Alfio Bardolla – Appuntamento: AIM Retail Investor Day

Alkemy – Appuntamento: Partecipazione al Tech Sector Day

Cisco Systems – Risultati di periodo

Cleanbnb – Assemblea: Bilancio

Confinvest – Appuntamento: AIM Retail Investor Day

Cyberoo – Appuntamento: Partecipazione al Tech Sector Day

Dhh – Appuntamento: Partecipazione al Tech Sector Day

Digital Magics – Appuntamento: AIM Retail Investor Day

Doxee – Appuntamento: AIM Retail Investor Day

Energica Motor – Appuntamento: AIM Retail Investor Day

Esprinet – Appuntamento: Partecipazione al Tech Sector Day

Expert.Ai – Appuntamento: Presentazione analisti

Fope – Appuntamento: AIM Retail Investor Day

Fos – Appuntamento: Partecipazione al Tech Sector Day

Gibus – Appuntamento: AIM Retail Investor Day

Gpi – Appuntamento: Partecipazione al Tech Sector Day

Industrie Chimiche Forestali – Appuntamento: AIM Retail Investor Day

Innovatec – Appuntamento: AIM Retail Investor Day

Jonix – Appuntamento: Presentazione analisti

Kolinpharma – Appuntamento: AIM Retail Investor Day

Leonardo – Assemblea: Assemblea degli Azionisti

Lowe’s Companies – Risultati di periodo

Matica Fintec – Appuntamento: Presentazione analisti

Portobello – Appuntamento: AIM Retail Investor Day

Relatech – Appuntamento: Partecipazione al Tech Sector Day e AIM Retail Investor Day

Renergetica – Assemblea: Bilancio

Reply – Appuntamento: Partecipazione al Tech Sector Day

Retelit – Appuntamento: Partecipazione al Tech Sector Day

Reti – Appuntamento: AIM Retail Investor Day

Sesa – Appuntamento: Partecipazione al Tech Sector Day

Sg Company – Appuntamento: AIM Retail Investor Day

Sirio – CDA: Bilancio

Solutions Capital Management Sim – Appuntamento: AIM Retail Investor Day

Telecom Italia – CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2021

Tinexta – Appuntamento: Partecipazione al Tech Sector Day

Toscana Aeroporti – Assemblea: Bilancio

Txt E-Solutions – Appuntamento: Partecipazione al Tech Sector Day

Wiit – Appuntamento: Partecipazione al Tech Sector Day