Eventi e scadenze del 18 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 17/06/2021

Appuntamenti:

G20 – 3° Health Working Group Meeting sotto la Presidenza italiana del G20 – in videoconferenza (fino a venerdì 18/06/2021)

Conferenza Banca d’Italia – CEPR – La Banca d’Italia organizza in collaborazione con il CEPR la conferenza “Closing the Gaps: The Future of Stabilisation Policies After the COVID-19 Pandemic”. La conferenza contribuirà al dibattito sulle implicazioni per la politica monetaria e le altre politiche economiche di stabilizzazione del ciclo economico, del prolungato periodo di bassi tassi di interesse, bassa crescita e bassa inflazione nelle principali economie avanzate (fino a venerdì 18/06/2021)

Venerdì 18/06/2021

Appuntamenti:

EU – Riunione ECOFIN

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

G20 – 4° Employment Working Group Meeting e 2° Sustainable Finance Working Group Meeting – in videoconferenza

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Rating sovrano – Lussemburgo – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Regno Unito- Fitch pubblica la revisione del merito di credito

11.00 – Anac – Presentazione Relazione annuale – Il Presidente dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, presenterà la Relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità nell’anno 2020, presso la Camera dei Deputati, Sala della Regina, alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB

Aziende:

Class Editori – Assemblea: Bilancio