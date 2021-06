Eventi e scadenze del 17 giugno 2021

editato in: da

Martedì 15/06/2021

Appuntamenti:

OECD Global Forum on Responsible Business Conduct – Il Segretario Generale dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) Mathias Cormann darà il via a 3 giorni di discussioni su come si possano raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e affrontare il cambiamento climatici. (fino a giovedì 17/06/2021)

Investor Conference “Mid & Small Virtual – Spring” – La prima edizione dell’Investor conference, organizzata da Virgilio IR, prevede la partecipazione di 34 società italiane con 557 virtual meeting organizzati con 140 investitori e analisti accreditati (57% esteri), in rappresentanza di 98 istituzioni finanziarie. Ci saranno anche investitori americani alla loro prima volta in Italia per le PMI (fino a giovedì 17/06/2021)

Aziende:

(Fino a giovedì 17/06/2021) Abitare In – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Alerion Clean Power – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Almawave – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Banca Ifis – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Banca Sistema – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Borgosesia – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Carel Industries – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Coima Res – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Cyberoo – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Dhh – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Esautomotion – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Esprinet – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Franchi Umberto Marmi – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Gpi – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Igd – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Indel B – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) La Doria – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Luve – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Lventure Group – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Maps – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Mondadori – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Neodecortech – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Net Insurance – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Openjobmetis – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Orsero – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Osai Automation System – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Prima Industrie – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Sabaf – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Saes Getters – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Salcef Group – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Sesa – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Shedir Pharma Group – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Somec – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Unidata – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Unieuro – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

Giovedì 17/06/2021

Appuntamenti:

2021 IIF G20 Conference: The G20 Agenda Under the Italian Presidency, – La Conferenza, organizzata da: Institute of International Finance, riunisce responsabili politici, autorità di regolamentazione, funzionari e alti dirigenti globali e regionali provenienti da tutto il settore finanziario per discutere i temi più urgenti per la comunità finanziaria internazionale. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi

Conferenza Banca d’Italia – CEPR – La Banca d’Italia organizza in collaborazione con il CEPR la conferenza “Closing the Gaps: The Future of Stabilisation Policies After the COVID-19 Pandemic”. La conferenza contribuirà al dibattito sulle implicazioni per la politica monetaria e le altre politiche economiche di stabilizzazione del ciclo economico, del prolungato periodo di bassi tassi di interesse, bassa crescita e bassa inflazione nelle principali economie avanzate (fino a venerdì 18/06/2021)

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

G20 – 3° Health Working Group Meeting sotto la Presidenza italiana del G20 – in videoconferenza (fino a venerdì 18/06/2021)

EU – Riunione dell’Eurogruppo a Lussemburgo. Partecipa Christine Lagarde

2021 Barcelona GSE Summer Forum – Il Forum estivo del GSE di Barcellona riunisce centinaia di ricercatori di tutto il mondo per discutere del presente e del futuro della frontiera della conoscenza in economia.

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di maggio

10.30 – Ambizione Italia #DigitalRestart – L’innovazione per la crescita sostenibile – Evento virtuale organizzato da Microsoft con l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile del Paese attraverso il digitale. Focus su Sostenibilità, Intelligenza Artificiale e Futuro del Lavoro. Interverranno, tra gli altri, Silvia Candiani, AD Microsoft Italia – Matteo Mille, Chief Marketing and Operations Officer Microsoft Italia – Mirko Mischiatti, Poste Italiane – Gioacchino Stoppa, Intesa Sanpaolo – Laura Abbinante, Campari Group – Sergio Mandelli, Eni gas e luce – Cosimo Pagano, Lavazza Group

11.00 – Enel – Divercity “Includere le competenze” – L’evento sarà in diretta streaming

Aziende:

Adobe Systems – Risultati di periodo

Class Editori – Assemblea: Bilancio

OVS – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Seco – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring