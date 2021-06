Eventi e scadenze del 16 giugno 2021

editato in: da

Martedì 15/06/2021

Appuntamenti:

Investor Conference “Mid & Small Virtual – Spring” – La prima edizione dell’Investor conference, organizzata da Virgilio IR, prevede la partecipazione di 34 società italiane con 557 virtual meeting organizzati con 140 investitori e analisti accreditati (57% esteri), in rappresentanza di 98 istituzioni finanziarie. Ci saranno anche investitori americani alla loro prima volta in Italia per le PMI (fino a giovedì 17/06/2021)

G20 – MACS – Meeting of Agriculture Chief Scientists e 5° International Financial Architecture (IFA) Working Group Meeting – in videoconferenza (fino a mercoledì 16/06/2021)

OECD Global Forum on Responsible Business Conduct – Il Segretario Generale dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) Mathias Cormann darà il via a 3 giorni di discussioni su come si possano raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e affrontare il cambiamento climatici. (fino a giovedì 17/06/2021)

Aziende:

(Fino a giovedì 17/06/2021) Abitare In – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Alerion Clean Power – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Almawave – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Banca Ifis – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Banca Sistema – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Borgosesia – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Carel Industries – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Coima Res – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Cyberoo – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Dhh – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Esautomotion – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Esprinet – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Franchi Umberto Marmi – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Gpi – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Igd – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Indel B – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) La Doria – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Luve – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Lventure Group – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Maps – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Mondadori – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Neodecortech – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Net Insurance – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Openjobmetis – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Orsero – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Osai Automation System – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Prima Industrie – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Sabaf – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Saes Getters – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Salcef Group – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Sesa – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Shedir Pharma Group – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Somec – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Unidata – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

(Fino a giovedì 17/06/2021) Unieuro – Appuntamento: Mid & Small Virtual – Spring

Mercoledì 16/06/2021

Appuntamenti:

Comitato esecutivo Abi – Interviene: Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale Banca d’Italia

Webinar Confindustria – Confindustria ha organizzato l’evento “Le novità in materia di classificazione dei rifiuti e le conseguenze per le imprese ai fini TARI” per illustrare tali novità e le relative conseguenze per le imprese ai fini TARI

Istat – Povertà in Italia – Anno 2020

G20 – 3° Education Working Group Meeting

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Aziende:

Fidia – Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)

Scadenze Fiscali:

INPGI – versament – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”

IMU – Ultimo giorno per effettuare il versamento della rata di acconto dell’imposta dovuta per l’anno 2021.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.