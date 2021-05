Eventi e scadenze del 14 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 13/05/2021

Appuntamenti:

G20 – Secondo Education Working Group Meeting – Roma (fino a venerdì 14/05/2021)

Borsa:

Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività (fino a venerdì 14/05/2021)

Venerdì 14/05/2021

Appuntamenti:

Rating sovrano – Olanda – S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Portogallo – Fitch pubblica la revisione del merito di credito

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

Banca d’Italia – Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

4Aim Sicaf – Appuntamento: Pubblicazione del NAV per Azione relativo al primo trimestre 2021

Aeroporto di Bologna – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Alkemy – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ambromobiliare – Assemblea: Bilancio

Ascopiave – Appuntamento: Presentazione analisti

ASTM – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

B&C Speakers – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Finnat – CDA: Esame del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2021

Cairo Communication – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cattolica Assicurazioni – Assemblea: Bilancio

Centrale Del Latte D’Italia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Class Editori – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cleanbnb – Assemblea: Bilancio

Dhh – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

DiaSorin – CDA: Approvazione dei dati trimestrali consolidati del primo trimestre 2021

Digitouch – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)

El.En – CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Enervit – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG – Appuntamento: Conference call e webcast con analisti

Esprinet – CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021

Eurotech – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2021

FILA – CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Gabetti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Garofalo Health Care – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Il Sole 24 Ore – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Immsi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Interpump – CDA: Esame e approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2021

Irce – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Isagro – Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari

It Way – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Ivs Group – Appuntamento: Presentazione analisti

La Doria – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Landi Renzo – CDA: Esame ed approvazione dell’Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo 2021

MARR – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo alla comunità finanziaria

MARR – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 31marzo 2021

Masi Agricola – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondo TV – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Monrif – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mutuionline – CDA: Approvazione della relazione relativa al primo trimestre 2021

Nb Aurora – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Neosperience – Assemblea: Bilancio

Newlat Food – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Olidata – Assemblea: Bilancio

Openjobmetis – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ratti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Reply – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Seri Industrial – Assemblea: Bilancio

Sicit Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sol – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione il 20 maggio 2021)

Sol – CDA: Approvazione delle vendite trimestrali consolidate del Gruppo SOL al 31 marzo 2021

Tamburi – CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive relative al primo trimestre dell’esercizio in corso del Gruppo Tamburi Investment Partners

TAS – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tiscali – CDA: Bilancio

Titanmet – CDA: Bilancio

Trendevice – Assemblea: Bilancio

Unidata – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Vetrya – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive