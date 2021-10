Eventi e scadenze del 13 ottobre 2021

(Teleborsa) –

Lunedì 11/10/2021

Appuntamenti:

Meeting annuale IIF 2021 – Il Meeting annuale dell’Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l’innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull’economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (fino a venerdì 15/10/2021)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting annuale 2021 – Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings 2021, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale (fino a domenica 17/10/2021)

Martedì 12/10/2021

Appuntamenti:

G20 – 4° Meeting dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20 a Washington DC (fino a mercoledì 13/10/2021)

STAR Conference – Fall Edition – Edizione virtuale – La STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana per consentire alle società del segmento STAR di effettuare incontri one to one e in piccoli gruppi organizzati in modalità virtuale con investitori istituzionali. L’evento offre agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane (fino a giovedì 14/10/2021)

Mercoledì 13/10/2021

Appuntamenti:

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

FOMC – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Alkemy – Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021

Blackrock – Risultati di periodo

Delta Air Lines – Risultati di periodo

Goldman Sachs – Risultati di periodo

