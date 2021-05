Eventi e scadenze del 13 maggio 2021

editato in: da

Giovedì 13/05/2021

Appuntamenti:

G20 – Secondo Education Working Group Meeting – Roma (fino a venerdì 14/05/2021)

Banca d’Italia – Banche e moneta: serie nazionali; L’economia italiana in breve

CNEL – Evento istituzionale – Incontro: Il ruolo delle rappresentanze sociali e imprenditoriali per il rilancio del Paese -Diretta streaming

14.45 – Camera dei Deputati – Audizione Abi su applicazione del “superbonus 110%” – L’Audizione Abi sarà alla Camera dei Deputati – Commissione Riunite Ambiente e Attività Produttive. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi

Borsa:

Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività (fino a venerdì 14/05/2021)

Singapore – Borsa di Singapore chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

A2A – CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 Marzo 2021

Aeffe – Appuntamento: Presentazione analisti

Aeffe – CDA: Approvazione della prima trimestrale 2021 e relativa conference call

Alibaba – Risultati di periodo

Aquafil – CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2021

Aquafil – Appuntamento: Presentazione analisti

Ascopiave – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Atlantia – CDA: Esame dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2021

Azimut – CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Banca Ifis – CDA: Approvazione prima trimestrale 2021

Banca Ifis – Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati del primo trimestre 2021 con Frederik Geertman, AD del Gruppo

Caleffi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cattolica Assicurazioni – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cellularline – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cembre – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Datalogic – CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021

Digitouch – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (prima convocazione)

doValue – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

doValue – Appuntamento: Presentazione analisti

ENAV – CDA: Informazioni finanziarie trimestrali al 31 marzo 2021

Equita Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG – CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2021

Exprivia – CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021

Fincantieri – CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2021

Fnm – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fullsix – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gefran – CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021

Geox – CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31.03.2021

Geox – Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziari

Icf International – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Inwit – Appuntamento: Presentazione analisti

Inwit – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

IREN – Appuntamento: Presentazione analisti

IREN – CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021

Isagro – CDA: Esame ed approvazione della relazione trimestrale (I trimestre 2021)

Italian Exhibition Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ivs Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Lventure Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondadori – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Nexi – CDA: Approvazione della trimestrale consolidata al 31.03.2021

Nexi – Appuntamento: Presentazione dei risultati ad analisti e investitori

Piovan – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poligrafici Printing – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Prysmian – CDA: Relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2021

Rai Way – Appuntamento: Presentazione analisti

Rai Way – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Retelit – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sabaf – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saes Getters – CDA: Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo 2021

Salcef Group – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saras – Assemblea: Bilancio

Seco – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Servizi Italia – CDA: Approvazione della relazione periodica aggiuntiva al 31 marzo 2021

Unipol – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021

UnipolSai – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021

Walt Disney – Risultati di periodo

Webuild – CDA: Approvazione dell’informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 31 marzo 2021

Wiit – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021