Eventi e scadenze del 12 maggio 2021

Martedì 11/05/2021

Appuntamenti:

G20 – Secondo Development Working Group Meeting – Roma (fino a mercoledì 12/05/2021)

Aziende:

(Fino a mercoledì 12/05/2021) Esprinet – Appuntamento: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Conference organizzata da Midcap Partners

Mercoledì 12/05/2021

Appuntamenti:

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Acea – CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Acsm-Agam – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Aedes – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Carige – CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021

Biesse – CDA: Approvazione della relazione consolidata del primo trimestre 2021

Caleffi – Assemblea: Bilancio

Cerved Group – CDA: Esame dei risultati del gruppo al 31 marzo 2021

Cerved Group – Appuntamento: Presentazione analisti

De’ Longhi – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

De’ Longhi – Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziario

Emak – CDA: Esame ed approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021

ENI – Assemblea: Relazione finanziaria annuale 2020

Euro Cosmetic – Assemblea: Bilancio

Falck Renewables – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Falck Renewables – Appuntamento: Presentazione analisti

Guala Closures – CDA: Informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2021

Guala Closures – Appuntamento: Presentazione analisti

Hera – CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021

Jack In The Box – Risultati di periodo

Mediaset – Appuntamento: Conference call e presentazioni in audiowebcasting dei risultati alla comunità finanziaria

Orsero – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pan American Silver – Risultati di periodo

Philogen – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pininfarina – CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo

Pirelli – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Poste Italiane – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo Poste Italiane alla comunità finanziaria

Promotica – CDA: Bilancio

Rosss – Assemblea: Bilancio

Saras – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Sit – CDA: Approvazione dell’informativa periodica aggiuntiva al 31 marzo 2021

Sit – Appuntamento: Conference call con il mercato in modalità virtuale, a cui parteciperà il top management dell’azienda

Technogym – CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi consolidati nel primo trimestre dell’esercizio 2021

Technogym – Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria

Terna – CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Terna – Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati economico-finanziari

Tesmec – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Tesmec – Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria

Tinexta – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Tod’s – Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari

Tod’s – CDA: Approvazione dei dati di vendita relativi al primo trimestre 2021

Toscana Aeroporti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Txt E-Solutions – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021