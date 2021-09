Eventi e scadenze del 10 settembre 2021

editato in: da

Domenica 05/09/2021

Appuntamenti:

Salone del mobile – La cinquantanovesima edizione del Salone del mobile 2021 si terrà alla fiera di Rho con un’edizione speciale, il Supersalone (fino a venerdì 10/09/2021)

Giovedì 09/09/2021

Appuntamenti:

4th Bank of Italy-CEPR Labour workshop – Si svolge online la quarta edizione del “Bank of Italy-CEPR Labour workshop” organizzato dalla Banca d’Italia in collaborazione con il CEPR per offrire ai ricercatori la possibilità di presentare analisi per la comprensione delle dinamiche del mercato del lavoro e della loro interazione con le principali politiche economiche (fino a venerdì 10/09/2021)

Venerdì 10/09/2021

Appuntamenti:

EU – Riunione dell’Eurogruppo. Partecipa Christine Lagarde

EU – Riunione ECOFIN (fino a sabato 11/09/2021)

Vicenzaoro 2021 – Appuntamento internazionale di riferimento per l’intera filiera orafo-gioielliera internazionale dove tutto il settore si ritroverà per definire lo stato dell’arte dell’oreficeria. (fino a martedì 14/09/2021)

Rating sovrano – Austria, Lussemburgo, Malta, Norvegia e Portogallo – S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Aziende:

Avio – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

B&C Speakers – CDA: Relazione semestrale

Banca Finnat – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021

Beghelli – CDA: Relazione semestrale

Bialetti – CDA: Relazione semestrale

Centrale Del Latte D’Italia – CDA: Relazione semestrale

El.En| – CDA: Relazione finanziaria semestrale

Fidia – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Franchi Umberto Marmi – Appuntamento: Presentazione analisti

Giglio Group – CDA: Relazione semestrale

Gvs – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Iniziative Bresciane – CDA: Relazione semestrale

Isagro – Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari

Ivs Group – Appuntamento: Presentazione analisti

La Doria – CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Landi Renzo – CDA: Esame ed approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Newlat Food – CDA: Relazione semestrale

Omer – CDA: Preconsuntivo semestrale

Panariagroup – CDA: Semestrale 2021

Sciuker Frames – CDA: Relazione semestrale

Seco – CDA: Relazione semestrale

Techedge – CDA: Relazione semestrale