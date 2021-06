Eventi e scadenze del 10 giugno 2021

editato in: da

Mercoledì 09/06/2021

Appuntamenti:

G20 – 4° Environment Deputy Meeting e 5° Framework Working Group Meeting (fino a giovedì 10/06/2021)

Giovedì 10/06/2021

Appuntamenti:

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Webinar Confindustria – E-commerce transfrontaliero, nuove regole IVA – Nel corso dell’incontro, grazie al contributo del Dipartimento delle Finanze e di un esponente della Commissione Europea, si tracceranno i tratti della normativa comunitaria e della disciplina nazionale di recepimento e si descriveranno le misure di semplificazione e gli strumenti messi a disposizione degli operatori

Consiglio dell’UE – Consiglio Ambiente

Istat – Esportazioni delle regioni italiane – Gen.- Mar. 2021

13.45 – BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14.30 – BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

15.00 – Unieuro – Presentazione del Piano Strategico “Our Omni-Journey to 2026” – Unieuro presenta il Piano Strategico “Our Omni-Journey to 2026”, che avverrà in modalità virtuale

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Acea – Appuntamento: Presentazione analisti

Adobe Systems – Risultati di periodo

Eems – Assemblea: Bilancio

Growens – Appuntamento: Presentazione analisti

Ki Group – Assemblea: Bilancio

La Doria – Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 (prima convocazione)

Unieuro – Appuntamento: Presentazione Piano Strategico “Our Omni-Journey to 2026”, in modalità virtuale