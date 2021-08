Evasione, “spalloni” post pandemia cambiano rotta: dall’Egitto al Marocco, le nuove mete

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo lo “stop” forzato, in scia alle restrizioni per contenere la pandemia, riparte di slancio la fuga di capitali.

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 le Dogane hanno intercettato 2.487 soggetti che trasportavano illegalmente valuta per oltre 37 milioni di euro. Di queste violazioni 667 sono state registrate in entrata per più di 25,3 milioni di euro e i restanti 1.820 erano pronti a trasferire illegalmente dall’Italia capitali per oltre 12 milioni di euro.

Numeri riportati da IlSole24Ore sottolineando che dalle operazioni di controllo delle Dogane emerge anche un cambio delle rotte di fuga dei capitali all’estero: sono l’Egitto, l’Albania, il Marocco e la Tunisia le principali destinazioni per importi superiori a 500mila euro e non denunciati alla frontiera. Non più, dunque, i paradisi fiscali del Vecchio continente che, soprattutto grazie al segreto bancario, attraevano valuta dallo Stivale.





Stesse strade, invece, per le rotte di “rientro”: dalla Svizzera la valuta non dichiarata superiore a 500mila euro è stata pari a 4,4 milioni di euro. Quasi 700 mila euro intercettati con provenienza dalla Germania, poi Russia, Albania, Grecia e Austria.