Eurozona, stabile il tasso di disoccupazione a marzo

(Teleborsa) – Stabile la disoccupazione dell’Eurozona nel mese di marzo. Secondo l’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (EUROSTAT), il tasso di disoccupazione si è attestato all’8,5% come nel mese precedente e in calo dal 9,4% di marzo 2017, centrando in pieno le attese degli analisti. Si tratta del tasso più basso da dicembre 2008.

Nell’intera Unione Europea la percentuale dei senza lavoro rimane al 7,1% come a febbraio, risultando in calo sull’anno rispetto al 7,9% di marzo 2017. Si tratta della percentuale più bassa mai registrata da settembre 2008.