Eurozona, ripresa delle vendite al dettaglio a febbraio

(Teleborsa) – Segnali di recupero giungono dal commercio al dettaglio dell’Eurozona a febbraio. Secondo l’Eurostat, le vendite sono salite del 3% su base mensile dopo il -5,2% di novembre (dato rivisto da -5,9%). Il dato è migliore delle attese degli analisti che indicavano un aumento più conteuto, ovvero dell’1,5%.

Su base annua, le vendite registrano ora un decremento del 2,9% dopo il -5,2% del mese precedente (rivisto da -6,4%), superiore al consensus (-5,4%). Le vendite nell’Europa dei 27 sono salite del 2,9% su base mensile, mentre su base annua hanno segnato un -2,2%.

Nell’area euro a febbraio, rispetto a gennaio, il volume del commercio al dettaglio è aumentato del 6,8% per i prodotti non alimentari e del 3,7% per i carburanti per autoveicoli, mentre è diminuito dell’1,1% per alimenti, bevande e tabacco. Nell’UE icommercio al dettaglio è aumentato del 6,2% per i prodotti non alimentari e del 2,4% per i carburanti per autoveicoli, mentre è diminuito dello 0,8% per i prodotti alimentari, le bevande e il tabacco.