Eurozona PMI composito sotto le attese

editato in: da

(Teleborsa) – Nel mese di aprile il tasso di espansione dell’eurozona è rimasto debole.

Dalla lettura dei dati preliminari flash, l’Indice IHS Markit PMI Composito dell’Eurozona di aprile si è attestato a 51,3 punti, in calo rispetto a 51,6 di marzo e segnando il valore minimo in tre mesi. Le attese del mercato erano per 51,8 punti.

Il PMI del Settore Manifatturiero indica invece un leggero aumento a 47,8 punti, sotto quota 50 che separa l’espansione dalla contrazione, dai 47,5 punti di marzo, portandosi sui massimi degli ultimi 2 mesi. Il dato è peggiore delle previsioni degli analisti che avevano stimato un livello a 47,9 punti.

Cala invece il settore servizi, con il relativo PMI delle attività terziarie che si contrae a 52,5 punti dopo i 53,3 punti del mese precedente. Il consensus prevedeva un livello a 53,2 punti.

(Foto: © Paul Grecaud/123RF)