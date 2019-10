Eurozona, molte ombre sulle prospettive di crescita future

editato in: da

(Teleborsa) – L’economia dell’Eurozona è attesa in rallentamento, anche per effetto delle turbolenze geopolitiche, associate alla riduzione dei flussi del commercio mondiale, che hanno influenzato negativamente le prospettive internazionali. E’ quanto rileva l’ultimo report “Eurozone Economic Outlook” pubblicato congiuntamente da ISTAT, IFO Institute e dall’Istituto economico svizzero KOF.

Il PIL dell’area dell’euro è aumentato dello 0,2% nel secondo trimestre, in rallentamento rispetto al primo (+0,4%) a seguito del contributo negativo delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali) e della flessione del valore aggiunto del settore manifatturiero (-0,7%).

Nel secondo trimestre il rallentamento dell’attività economica è stato più marcato in Germania (-0,1% rispetto a +0,4% nel primo trimestre), mentre Francia e Spagna continuano a crescere con tassi più elevati ma in decelerazione.

L’economia italiana continua a manifestare segnali di debolezza: la crescita del Pil si è arrestata nel secondo trimestre, dopo la lieve riduzione manifestatasi nel primo trimestre. Per i prossimi mesi gli indicatori compositi sull’andamento dell’economia e quelli di fiducia confermano la persistenza di un quadro di difficoltà economiche. In questo scenario, nel terzo trimestre la produzione industriale è attesa diminuire (-0,6%) per poi aumentare in misura contenuta nei trimestri successivi (+0,2% nel quarto trimestre e +0,3% nel primo trimestre 2020).

Nell’orizzonte di previsione, il PIL dell’Eurozona mostrerà una maggiore resilienza segnando un moderato aumento nel terzo trimestre (+0,2%) con una leggera accelerazione nei due trimestri successivi (+0,3% sia nel quarto trimestre 2019 sia nel primo trimestre 2020. Il principale motore della crescita saranno le spese per consumi privati sostenute dall’andamento ancora positivo del mercato del lavoro, mentre gli investimenti fissi lordi forniranno un contributo più contenuto.

Con tali prospettive di crescita si prevede che l’inflazione si attesti all’1% nel terzo trimestre per poi aumentare in misura contenuta in quarto (+1,1%) e nel primo trimestre 2020 (+1,4%).

I maggiori rischi per le prospettive sono legati alle turbolenze geopolitiche: l’accresciuta incertezza derivante dai conflitti commerciali a livello globale, gli sviluppi politici legati a un aumento delle probabilità di una hard-Brexit e i recenti attacchi terroristici alla produzione petrolifera. Il proseguimento della fase di rallentamento del commercio internazionale potrebbe produrre ulteriori effetti negativi sulle esportazioni e sull’attività manifatturiera dei principali paesi europei, in particolare la Germania.