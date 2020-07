Eurozona, migliora sentiment economia, imprese e consumatori

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovi segnali di miglioramento giungono dalla fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di luglio. L’indice che misura il sentiment complessivo è risultato pari a 82,3 punti rispetto ai 75,8 del mese precedente, mentre quello del complesso dell’Unione Europea si porta a 77 da 82,9 punti. Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN).

Per quanto riguarda le componenti dell’indice per l’Eurozona, la fiducia dei consumatori torna a indebolirsi a -15 da -14,7, mentre il clima nell‘industria migliora a -16,2 da -21,6 punti. Il sentiment risale anche nei servizi a -26,1 da -35,5 punti e nel commercio al dettaglio a -15,3 da -19,4 punti, mentre risulta in forte il miglioramento nell’ambito dei servizi finanziari a -8,6 da -22,8. Nelle costruzioni la fiducia peggiora a -12,6 da -11,6 punti.

Da qualche tempo la Commissione ha introdotto un nuovo indicatore sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, Eei), per fornire un indicatore delle prospettive di crescita nel mercato del lavoro. L’indicatore registra a luglio un miglioramento di +4 punti.

Sempre la Commissione Europea indica che l’indice del clima affari, pur rimanendo negativo, ha registrato un miglioramento a luglio a -1,8 punti dai -2,25 di giugno.

(Foto: Christophe Maout – © Unione Europea)