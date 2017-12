Eurozona, l’espansione economica ingrana la marcia

(Teleborsa) – Dopo l’impennata del settore manifatturiero dell’Eurozona registrata nel mese di novembre, la lettura media dell’indice PMI Markit sia per la manifattura sia per i servizi si conferma in zona espansione (oltre i 50 punti).

A novembre l’indice dei direttori d’acquisto delle attività terziarie nella Zona Euro si è attestato a 56,2 punti, confermando la stima flash e mostrandosi in salita dai 55 punti registrati in ottobre. Centrate le attese degli analisti.

“Il tasso di espansione economica dell’Eurozona ha ingranato la marcia segnando la più rapida accelerazione in oltre sei anni e mezzo, mentre tutti i principali indicatori dell’indagine che monitorano domanda, occupazione e inflazione, hanno registrato record pluriennali”, spiega la nota di Markit.

Nello stesso periodo il PMI Composite viene confermato a 57,5 punti come nella stima flash e in aumento rispetto al dato finale di 56 di ottobre. Anche in questo caso il dato centra le attese degli analisti.

Per quanto riguarda le economie più importanti, l’Italia avanza a 54,7 punti, mentre la Germania scende a 54,3 punti. Buone notizie per la Francia dove il PMI servizi sale a 60,4 dai 60,2 precedenti. La Spagna si posiziona al di sotto del dato europeo con un livello a 54,4 punti.