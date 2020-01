Eurozona, inflazione in recupero a dicembre

editato in: da

(Teleborsa) – L’inflazione dell’Eurozona dovrebbe aver accelerato un po’ a dicembre. E’ quanto emerge dai dati preliminari dell’Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato la stima flash.

I prezzi al consumo sono attesi all‘1,3% su base tendenziale, in aumento dall’1% di novembre. Il dato, ancora distante dal target della BCE, è in linea con le attese degli analisti.

L’inflazione core – che esclude energia, cibo e tabacchi – è attesa anch’essa all’1,3%, stabile rispetto al mese precedente.

L’inflazione armonizzata escluse le componenti cibo ed energia si attesta all’1,4%, risultando invariata rispetto al mese precedente e poco sotto l’1,5% del conse nsus.

(Foto: Pexels / Pixabay)