Eurozona, inflazione in frenata a disoccupati stabili a novembre

(Teleborsa) – L’inflazione in Eurozona conferma un rallentamento a novembre, compatibile con il rallentamento economico in atto nel Vecchio Continente, mentre il mercato del lavoro conferma un tasso di disoccupazione che non accenna più a scendere da almeno tre mesi.

Inflazione a passo lento



L’inflazione in Eurozona è cresciuta meno delle attese a novembre, registrando un incremento del 2% rispetto al 2,2% del mese precedente e contro il 2,1% indicato dal consensus.

E’ quanto indicato dai dati preliminari pubblicati oggi dall’Eurostat, che evidenziano invece una inflazione core, depurata delle componenti volatili come alcool, cibi e tabacchi, un incremento dell’1%, inferiore all’1,1% del mese precedente e del consensus.

Disoccupazione stabile

L’Eurostat ha pubblicato anche i dati sul mercato del lavoro, che evidenziano un tasso di disoccupazione stabile all’8,1% a ottobre, in linea con il dato del mese precedente, ma inferiore alle stime di consensus che indicavano l’8%.